Wrist skifter direktøren ud

NØRRESUNDBY:Wrist Ship Supply med hovedkvarter i Nørresundby skifter ud i topledelsen. Efter ni år som administrerende direktør træder Robert Kledal tilbage og overlader posten til sin næstkommanderende, Jens Holger Nielsen.

Robert Kledal fortsætter i det ikoniske, gamle selskab, idet han træder ind i bestyrelsen.

Jens Holger Nielsen bliver ny adm. direktør. Foto: Wrist Ship Supply

- Set fra bestyrelsens og aktionærernes synspunkt får vi det bedste fra begge verdener i den her omstilling, siger bestyrelsesformand Søren Johansen i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at Robert Kledal har gjort et ”enormt” arbejde i at gøre Wrist Ship Supply til markedsledende, og at organisationen med Kledal i bestyrelsen fortsat kan trække på hans ekspertise.

Chefskiftet hos Wrist Ship Supply effektueres ved årsskiftet

Wrist Ship Supply er verdens førende med en markedsandel på ni procent inden for skibsforsyning. Selskabet har 1600 ansatte på verdensplan.