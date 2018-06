Erhvervsforum flytter til nyt fødevarecenter

THISTED: Thy Erhvervsforum bliver én af beboerne, når Dragsbæk Margarinefabrik virkeliggør sine ambitioner om at åbne et nyt center for fødevareudvikling i den nuværende Oticon-bygning i Thisted.

Det oplyser Thy Erhvervsforum i en pressemeddelelse.

- Med stiftelsen af Food Cluster Thy har Thy Erhvervsforum sammen med områdets store aktører inden for fødevareerhvervet slået fast, at udvikling og produktion af fødevarer bliver et lokomotiv for den fremtidige vækst i det lokale erhvervsliv. Derfor finder vi det naturligt, at vi flytter ind i det center, der bliver omdrejningspunkt for netop fælles projekter inden for lokal fødevareudvikling.

- Målet er at skabe et iværksættermiljø - et incubatormiljø - med særligt fokus på fødevareudvikling, siger erhvervschef Kim Bak Kristensen fra Thy Erhvervsforum, der får ansvaret for oprettelse og drift af den nye funktion i centret.

Thy Erhvervsforum, der i dag har adresse i Hanstholm, flytter i løbet af få uger ind i Oticon-bygningen i Tilsted, som Dragsbæk overtager 1. juli.

Kontoret i Thisted bliver Thy Erhvervsforums hovedkontor, men tilstedeværelsen i Hanstholm opretholdes med et kontor i havnekontorets bygning på Hanstholm Havn. Endelig arbejdes der på at etablere et satellit-kontor i Hurup.

- I dag bruger vi mange timer på landevejen, når vi kører til og fra kontoret i Hanstholm til møder andre steder i Thy. Den arbejdsgang vil vi gerne effektivisere og samtidig styrke vores kontakt med medlemmerne i hele kommunen, siger Kim Bak Kristensen.

Kontorerne i Hanstholm og senere i Hurup får fast, ugentlig åbningstid og bemandes i øvrigt efter behov.

- Den nye struktur gør Thy Erhvervsforum til en mere effektiv organisation. Vi kommer tættere på vores mange medlemmer i hele Thy, vi opnår øget synlighed og får større fleksibilitet, fordi vi kan flytte de i alt seks medarbejderne rundt og bemande alle tre kontorer efter det aktuelle behov, siger Kim Bak Kristensen.

Ud over de faste medarbejdere trækker Thy Erhvervsforum på to projektmedarbejdere fra Handelsstandsforeningerne i Thy.