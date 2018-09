Erhvervsklima: Aalborg bedst blandt storbyerne

NORDJYLLAND: Aalborg Kommune er blevet et bedre sted at drive virksomhed. Det viser resultatet af DI’s årlige undersøgelse af den service og de forhold, som landets kommuner tilbyder virksomhederne. Med en fremgang på hele 18 placeringer siden 2017 har Aalborg givet de andre storbyer i Danmark baghjul.

Det skriver Dansk Industri på sin hjemmeside.

Aalborg indtager nu en plads som nummer 51 blandt de 93 danske kommuner, der deltager i undersøgelsen af det lokale erhvervsklima. Og det er et flot resultat for en stor kommune, der skal servicere rigtig mange virksomheder. Til sammenligning ligger de andre kommuner med over 200.000 indbyggere nummer 73 (Odense), nummer 77 (Aarhus) og nummer 90 (København).

- Det er dejligt at se, at Aalborg går så meget frem i vores måling af det lokale erhvervsklima. Og det er også fortjent. Kommunen er lydhør over for virksomhedernes ønsker og behov, og de arbejder hele tiden på at gøre vilkårene for de lokale virksomheder bedre. Noget af det som kommunen gør særligt godt, er at skabe gode rammer for iværksætterkulturen samt at tiltrække og fastholde nye borgere i kommunen, siger formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk til DIs hjemmeside danskindustri.dk.

Der er også punkter, hvor der fortsat er plads til forbedringer i Aalborg Kommune. Det gælder blandt andet, hvor meget det koster at drive virksomhed i Aalborg - altså diverse skatter, afgifter og gebyrer. Her ligger Aalborg blot nummer 76 blandt landets kommuner.

Jammerbugt bedst i Nordjylland

Jammerbugt Kommune er for første gang bedst i Nordjylland. Med en placering som nummer 23 tager de titlen fra Rebild Kommune, der går tilbage fra en 15. plads sidste år til en 32. plads i år.

Jammerbugt Kommunes resultat som Nordjyllands bedste skyldes blandt andet, at det er lykkedes at skabe en god dialog mellem virksomhederne og kommunens politikere og ansatte, samt at kommunen har en hurtig og kompetent sagsbehandling af virksomhedernes miljøforhold og sygedagpengesager.

Rebild Kommune er til gengæld blandt de bedste i landet, når det gælder adgangen til dygtige medarbejdere og evnen til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. I de to kategorier ligger kommunen henholdsvis nummer 8 og 5 ud af de i alt 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen. Tilbagegangen fra sidste år skyldes hovedsagligt, at virksomhedernes vurdering af den overordnede erhvervsvenlighed er faldet. Og at kommunen er helt nede på en plads som nummer 90, når det gælder samarbejdet med private leverandører.

- Rebild og Jammerbugt Kommune har klaret sig rigtig godt i undersøgelsen de seneste år. Og det stemmer også godt overens med den dialog og det samarbejde, vi har med de to kommuner. Der er dog stadig områder i de to kommuner, hvor der tydeligvis er plads til forbedring. Det gælder for eksempel investeringer i veje og transport i Jammerbugt Kommune og brugen af private leverandører i Rebild Kommune, siger DI-formand Peter Rindebæk til danskindustri.dk.

Vesthimmerland højdespringer

Vesthimmerland er ligesom Aalborg gået kraftigt frem i årets undersøgelse. Efter en kedelig placering som nummer 65 sidste år kan kommunen glæde sig over, at de er hoppet hele 19 pladser frem til en placering som nummer 46. Vesthimmerland klarer sig især godt i forhold til at styrke samarbejdet om at sikre dygtige medarbejdere til virksomhederne.

- Sidste år var erhvervsklimaet i Vesthimmerland præget af politisk uro og nogle konkrete sager, der fyldte meget i medierne. Det ser ud til, at kommunen er ved at genfinde sine ben som en god og seriøs erhvervskommune, og hvis udviklingen fortsætter, kan Vesthimmerland kravle endnu højere op i undersøgelsen næste år, siger DI-formand Peter Rindebæk.

Midt i feltet har Vesthimmerland Kommune selskab af Mariagerfjord Kommune, der indtager en placering som nummer 55 i årets undersøgelse. Det er en lille tilbagegang fra sidste års placering som nummer 49. Mariagerfjord Kommune kan dog være meget været tilfredse med deres gode placering som 19. bedste i landet inden i kategorien Uddannelse.

Du kan se erhvervsklimaundersøgelsens resultater for hele landet her