Erhvervsliv vil have mere kontrol med pakker i lufthavne

DANMARK: Mange varer, som kan være fulde af kemi eller farlige dele, kan strømme ind i Danmark uden at blive fanget i tolden.

For så længe en privatperson selv bestiller en vare hjem fra et tredjeland på nettet, kan varen kun konfiskeres, hvis det vurderes, at den indeholder farlig gas eller el.

Det fremgår af svar til Folketingets Skatteudvalg 25. april om kontrol af varers produktsikkerhed.

Den manglende kontrol kan skade forbrugere, der ender med at købe cremer, tøj eller legetøj, der er fyldt med farlige stoffer.

Men det skader også danske virksomheder, der taber penge til konkurrerende virksomheder, der ikke bruger energi på at leve op til europæisk lov.

Derfor mener man i Dansk Erhverv, at mere kontrol med varer fra lande uden for EU er det første sted, man burde sætte ind for at komme de farlige produkter til livs.

- Danskerne køber i stigende grad varer direkte fra udenlandske virksomheder. Eksempelvis fik PostNord ti millioner pakker alene fra Kina sidste år.

- Når det er private selv, der køber fra udlandet, så er der meget begrænset kontrol med produktsikkerhed og forbrugerregler.

- Det er et stort problem, ikke kun fordi forbrugerne kan købe noget, der potentielt kan være farligt, men også fordi danske virksomheder udkonkurreres, forklarer Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Hun ønsker, at det eksempelvis bliver muligt at udføre mere kontrol i lufthavnen med de mange pakker, som danskerne får tilsendt.

Foruden en øget kontrol mener Lone Rasmussen, at man burde skele til Sverige, hvor man har opgivet en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms på varer, der importeres.

- Sverige har fjernet bagatelgrænsen på de 80 kroner, hvor der ikke skal betales moms, og det har betydet, at der nu kommer færre pakker ind over landet, og at virksomhederne begynder at betale moms.

- Det tror vi kunne være en positiv effekt - også over for kopivarer og farlige produkter, siger Lone Rasmussen.

