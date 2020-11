Erik Hamrén meddeler sit stop dagen før Danmark-kamp

FODBOLD:Dagen før landskampen i Nations League mod Danmark meddeler Islands landstræner, Erik Hamrén, at han stopper.

Det vil ske efter Islands kamp ude mod England onsdag.

Island tabte torsdag 1-2 til Ungarn i en afgørende kamp om at komme med til næste års EM-slutrunde. De to ungarske mål blev scoret meget sent i kampen.

Hamrén tager konsekvensen af nederlaget og den manglende deltagelse ved EM.

Han blev allerede spurgt til sin fremtid efter det skuffende nederlag, men ønskede først at tale med spillerne samt den islandske stab og ledelse.

- Der er to kampe tilbage i år, og efter de to stopper jeg som landstræner for Island.

- Jeg fik nogle spørgsmål efter kampen mod Ungarn, som jeg ikke ønskede at besvare, fordi jeg ville have en snak med præsidenten, spillerne og staben.

- Jeg ønskede at fortælle dem, at jeg stopper, hvilket jeg har gjort. Og nu kan jeg fortælle medierne det, siger Hamrén.

Svenskeren, der tidligere har været træner for AaB, har været ansat som landstræner for Island siden 2018.

Målet var at føre Island til EM, og da det mislykkedes, føler Hamrén ikke længere, at det skal være ham, der styrer holdet frem mod VM i Qatar.

- Det er min beslutning. Det har hele tiden været mit mål at få holdet med til EM og derefter lade en anden tage over.

- Nu kommer vi ikke med til EM, og Island begynder VM-kvalifikationen i marts. Og så er det efter min mening bedre, at andre overtager jobbet og fører Island videre frem mod VM, siger han.

Hamrén vil ikke tale om sine største bedrifter med Island i sin tid som træner for Island.

- Jeg ønsker bare at slå Danmark i Parken, og hvis det sker, vil jeg være glad, siger Hamrén.

Danmarks kamp mod Island spilles søndag klokken 20.45 i Parken.

