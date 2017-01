HJØRRING: Den investorgruppe, der fra dags dato overtager aktiemajoriteten og tilfører Vendsyssel FF 5,5 millioner kroner, indsætter den tidligere superligatræner Erik Rasmussen som formand for den sportslige ledelse. Han skal være investorernes garant for, at investeringen og strategien føres ud i livet.

- Erik besidder utrolig mange kompetencer og har erfaring fra øverste hylde. I og med, at vores strategi bliver at have større fokus på udvikling af både lokale og udenlandske talenter, passer han perfekt ind, da han mange års erfaring med i bagagen fra FC Midtjylland. Han kommer til at indgå i et tæt samarbejde med cheftræner Joakim Mattsson og sportschef Jacob Krüger, siger den nye bestyrelsesformand, Jacob Andersen.

Talentudvikling i fokus

Erik Rasmussen blev kontaktet af investorgruppen for fire måneder siden og synes, projektet lød spændende. Han har på opfordring udviklet en strategi for det sportslige setup i Vendsyssel FF.

- Jeg driver en fodboldklub i Sierra Leone - Lion Pride - og tanken er at hente talenter op derfra og sørge for, at de bliver ordentlig integreret, for det er en betingelse, hvis de skal have succes, siger han.

- Men det er vigtigt, vi ikke henter en masse nye spillere ind her og nu og rokker ved det gode fundament, der har bragt holdet til tops i 1. division. Det er dog en kendsgerning, at der mangler bredde. Der er kun 14 markspillere på kontrakt, så der skal vi have sat ind i første omgang. Blandt andet på angrebsfronten, påpeger Erik Rasmussen.

Holde på talenterne

Han får sin daglige gang i klubben og vil også have fokus på samarbejdet med de lokale klubber.

- Vi skal gerne derhen, hvor vi også samler de største af Vendsyssels talenter op og lader dem træne med os - i stedet for, at de ryger til eksempelvis AaB. På længere sigt skal vi fastholde de største talenter i klubben, siger Erik Rasmussen.

Han taler om en såkaldt 8-8-8 model for spillertruppens sammensætning. Otte spillere skal være unge talenter, otte skal være etablerede men unge spillere mens de sidste otte skal være rutinerede kræfter omkring eller over de 30 år.

Erik Rasmussen bliver cheftræner Joakim Mattssons assistent under kampene. Karim Zaza, der hidtil har haft den rolle, skal fremover hellige al sin tid til at træne klubbens målmænd.

Henrik Rasmussen, der er med i investorgruppen, er bror til Vendsyssels nye sportslige formand.