VENDSYSSEL: Den tidligere superligatræner i FC Midtjylland og AGF Erik Rasmussen bliver tungen på vægtskålen, når Vendsyssel FF fremover skal træffe beslutninger om sportslige anliggender.

Torsdag blev han tilknyttet nordjyderne i en nyoprettet funktion som formand for den sportslige ledelse.

Erik Rasmussen skal fokusere på talentudvikling af danske og udenlandske fodboldspillere samt på målsætningen om, hvordan 1. divisionsklubben rykker op i Superligaen.

- Min funktion er at stå for udviklingen i forhold til, hvordan fremtidens Vendsyssel skal se ud.

- Min rolle er, at jeg er formanden for det nyoprettede sportsudvalg, hvor de afgørende beslutninger skal tages.

- Dermed ikke sagt at Jakob Krüger som nuværende sportschef ikke har en meget stor rolle i netop det, for jeg vender jo alle tingene med ham og bliver enig med ham.

- Men ultimativt er det jo mig som formand for det sportslige udvalg, der kan tage de endelige beslutninger, siger Erik Rasmussen.

Vendsyssel FF ligger på andenpladsen i 1. division, og klubbens mål er at rykke op i Superligaen inden for to et halvt år.

Det skal blandt andet ske ved at udvikle og integrere oversete talenter fra Superligaen og udlandet - heriblandt spillere fra Sierra Leone, hvor Erik Rasmussen driver en professionel fodboldklub.

Erik Rasmussen blev i 2010 fyret efter AGF’s anden nedrykning på fire år. Siden var han træner i Greve og tv-fodboldkommentator.

Som aktiv fodboldspiller havde han mest succes i Brøndby. I den periode opnåede han to landskampe i kvalifikation til EM i 1992.

Danskeren spillede også gennem flere perioder med stor succes indendørs fodbold i USA./ritzau/