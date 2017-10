Erik Rasmussen overrasket over sæsonstart

FODBOLD: Tirsdag aften blev det til 1-1 ude mod Fremad Amager. Selvom Vendsyssel var foran i en lille halv times tid, rakte det ikke til tre point. Alligevel er nordjydernes cheftræner, Erik Rasmussen, glad for indsatsen.

- Vi har nogle fokusområder frem til hver kamp, som vi fokuserer og evaluerer på, og der må jeg sige, at vi gør, hvad vi skal, siger cheftræneren.

- Mod Esbjerg havde vi nogle forfærdelige standardsituationer, og der stod vi meget bedre mod Fremad Amager, hvor spillerne kom tættere på deres modstander og afviste bedre.

Efter det uafgjorte resultat har Vendsyssel kun fået ét point i de sidste to kampe, hvor rivalerne i toppen er begyndt at stikke en smule af. Men det får ikke Erik Rasmussen til at sove dårligt om natten.

- 20 point efter 12 kampe er mere, end jeg havde troet med den store udskiftning, vi har haft. Vi må også være ærlige og sige, at mange af pointene i starten af sæsonen kom, fordi vi havde alle de små marginaler på vores side, siger Erik Rasmussen.

- De er så gået lidt imod os på det seneste, men sådan går det i fodbold, og det er heller ikke sådan, at det er sort uheld det hele. Vi har nogle ting, vi skal have forbedret, og det tror jeg fuldt og fast på nok skal komme.

Vendsyssels næste opgave er søndag, hvor HB Køge kommer på besøg.