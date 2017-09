Eriksen: Det var min bedste landskamp

Christian Eriksen var det klare offensive omdrejningspunkt på det danske fodboldlandshold i den imponerende 4-0-sejr over verdensranglistens nummer fem, Polen, i VM-kvalifikationen.



Han lagde direkte op til Danmarks to første mål, indirekte til det tredje og scorede selv det fjerde på et følt langskud. Selv udpeger han det som sin formentlig bedste landskamp.



- Målt på assist og mål var det min bedste landskamp, og fodboldmæssigt havde jeg færre berøringer end i andre kampe, siger Christian Eriksen.



Hans rolle var ellers en smule anderledes end normalt. Danmark spillede med flere lange bolde end tidligere, så Eriksen var blandt de spillere, som skulle samle andenboldene op. Herfra kunne han så stikke bolden i dybden til angriberne.



Det direkte spil gav bonus, mener Eriksen.



- Der var flere lange bolde, og vi spillede med færre boldberøringer. Der var masser af plads til at få andenboldene.



- Andreas Cornelius og Nicolai Jørgensen var gode til at holde fat i bolden, og det gjorde, at vi kom hurtigere til at skabe chancer, og det udnyttede vi rigtig godt.



- Det er korrekt, at det er en anden tilgang, end man forbinder med mig. Men jeg viste, at jeg godt kan spille fodbold på den måde, siger Eriksen.



Med sejren er Danmark kun tre point efter topholdet Polen inden de tre sidste gruppekampe, og dermed er det stadig muligt at sikre den direkte VM-billet.



- Vi har en kæmpe selvtillid, og vi er med i puljen nu. Det her er et signal til de andre hold om, at vi ikke har lagt os ned, når vi kan levere det her mod gruppens tophold, siger Eriksen.



Tottenham-kreatøren er Danmarks topscorer i VM-kvalifikationen med fem fuldtræffere.



/ritzau/