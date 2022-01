Eriksen bryder tavsheden: Jeg vil gerne sige tak

FODBOLD:Christian Eriksen har holdt sig fra pressens søgelys, siden han i sommer kollapsede i Danmarks EM-åbningskamp mod Finland - men nu bryder han tavsheden.

Det gør han i et interview med DR, hvor hovedbudskabet i første omgang er, at han gerne vil sige tak til alle dem, der tænkte på ham og hans familie i minutterne, timerne og dagene efter ulykken i Parken.

- Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har sendt og skrevet. Der har tænkt på min familie og mig i den tid, vi havde, siger Christian Eriksen til DR.

- Folk har set det og har grædt i stuerne, eller de har grædt, hvor end de har set det og levet sig fuldstændig ind i det, og så er jeg trods alt heldig, at jeg er her i dag og kan bevise for dem, at 'tak for tårerne', men jeg er her.

Christian Eriksen blev genoplivet på græstæppet i Parken og blev siden fragtet til Rigshospitalet, hvor han gennemgik flere undersøgelser.

Det blev forholdsvis hurtigt slået fast, at han skulle have indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en avanceret pacemaker.

Den 29-årige fynbo har endnu ikke meldt noget ud om sin fremtid på fodboldbanen. Han har ophævet sin kontrakt i Inter.

/ritzau/