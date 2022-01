Eriksen: Jeg tænkte det var slut i ambulancen

KØBENHAVN:- I ambulancen tænkte jeg: Behold min støvler. Det er slut. Jeg spiller ikke fodbold mere. Det samme sagde jeg til min forlovede, Sabrina: Jeg spiller ikke mere, det tror jeg ikke på.

I et kort øjeblik kort efter sit kollaps i Parken var Christian Eriksen klar til at afskrive sin fodboldkarriere.

Det fortæller han i sit første interview siden sit hjertestop i sommer, der nu er tilgængelig i sin fulde version på DR TV.

Men tanken om et karrierestop holdt ikke ved.

Som det tidligere er kommet frem slår 29-årige Eriksen i sit interview med DR fast, at han har som ambition at fortsætte karrieren på højeste blus og komme tilbage på landsholdet til VM i Qatar om et lille års tid.

Han genoptræner nu for sig selv og afslører, at han er utålmodig for at komme rigtigt tilbage.

- Jeg skubber tit til min træner, der har lavet programmet: Jeg synes, det tager lidt lang tid. Kan vi ikke snart komme videre?

- Jeg vil gerne tilbage til min normale hverdag igen. Jeg er trods alt fodboldspiller. Det vil jeg gerne være, og det er jeg forhåbentligt snart igen, siger Eriksen med et smil på læben.

I det 29 minutter lange interview forholder kreatøren sig også til sin klubmæssige fremtid. Han har ophævet sin kontrakt med Inter, da han ikke må spille med pacemaker i Italien.

- Hvilket er synd, for jeg elskede min tid i Inter, siger den nu klubløse Eriksen.

Eriksens forlovede og to børn kommer med på råd, når han skal vælge sin næste destination.

- Jeg må tage den bedste beslutning sammen med familien. Den bliver endnu vigtigere i det her forløb. Den skal være tilpas med, hvor jeg ender henne, siger han.

Efter Eriksens kollaps i sommer genoptog landsholdet senere sin EM-kamp mod Finland i Parken, men stort set alle aktørerne har siden fortrudt, at det blev tilfældet.

Eriksen blev taget med på råd, men kunne ikke rigtigt forholde sig til situationen, da holdet ringede til ham, mens han var på hospitalet.

- De skulle høre, om jeg havde det godt selvfølgelig. Og de ville spørge, om de kunne få lov at spille kampen. Hvad jeg synes om det?

- Og jeg sagde, at jeg nok skulle klare den her, så for mig, kunne de godt spille. Men de skulle aldrig have spillet. Selvfølgelig skulle de ikke det efter det traume, de havde været igennem.

- Men det var ikke i min bevidsthed der, for jeg havde jo mistet de fire-fem minutter, hvor jeg var væk, siger Eriksen.

/ritzau/