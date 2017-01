LONDON: Tottenham fortsætter det fremragende spil i Premier League, hvor det lørdag blev til en sikker 4-0-sejr på hjemmebane over West Bromwich Albion.

Sejren er Tottenhams sjette i træk i den bedste engelske række, og London-klubben indtager nu andenpladsen - med fire point op til Chelsea.

West Bromwich ligger fortsat på ottendepladsen i ligaen.

Danske Christian Eriksen, der i sidste spillerunde var arkitekten bag de to Tottenham-scoringer i sejren mod Chelsea, leverede endnu engang en stor kamp. Han spillede en afgørende rolle i to af hjemmeholdets scoringer.

Harry Kane brillerede med et hattrick og har nu scoret 13 mål i sæsonen.

Tottenham indledte kampen med et tungt tryk mod West Bromwich-målet og allerede efter få minutter var Harry Kane tæt på at komme på måltavlen. Hans afslutning sneg sig dog få centimeter forbi Ben Foster i målet.

Efter godt ti minutters spil havde Harry Kane så fået indstillet sigtekornet, og efter en fin aflevering fra Christian Eriksen bragede den engelske angriber bolden op i nærmeste målhjørne på stolpen og ind til 1-0.

Hjemmeholdets dominans fortsatte og efter 25 minutters spil havde danske Christian Eriksen igen næstsidste fod på bolden, da Tottenham kom på 2-0.

Danskerens afslutning fra kanten af feltet blev rettet i mål af West Bromwich-forsvareren Gareth McAuley, der altså blev noteret for et selvmål.

Generelt var første halvleg fuldstændig domineret af Tottenham, der leverede forrygende fodbold i de første 45 minutter.

Gæsterne kom bedre med efter pausen, men det var alligevel Tottenham, der efter knap en times spil pludselig fik en række gode chancer. Ben Foster, der generelt stod en rigtig god kamp, var dog på plads i målet.

Med et kvarter tilbage kunne han dog ikke forhindre Harry Kane i at blive dobbelt målscorer, da englænderen blev spillet fri foran mål.

Og det blev også til et hattrick for den skarpe angriber. Denne gang stod Dele Alli for det flotte oplæg, der elegant blev lobbet over gæsternes bagkæde.

Det blev dermed til en sikker sejr for Tottenham, der nu har en uges pause, inden det næste uge gælder et svært ligaopgør ude mod Manchester City. /ritzau/