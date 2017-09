Eriksen på tavlen i Tottenham-triumf

FODBOLD: Tottenham sikrede sig lørdag eftermiddag en komfortabel 3-0-sejr, da holdet gæstede Everton i den engelske Premier League.

Danske Christian Eriksen startede inde for gæsterne og blev skiftet ud midt i anden halvleg efter en god indsats, der blandt andet kastede et mål af sig.

Tottenhams sejr betyder, at mandskabet nu har syv point efter sæsonens første fire kampe. Everton har fire point efter fire kampe.

Opgøret på Goodison Park virkede jævnbyrdigt i de indledende minutter, hvor begge hold spillede sig frem til nogle fine muligheder.

Men jævnbyrdigheden holdt ikke længe, og relativt hurtigt fik gæsterne fra Tottenham sat sig tungt på både spil og chancer.

Både Christian Eriksen og Moussa Sissoko var tæt på at sende Tottenham foran, inden Harry Kane sikrede føringen efter knap en halv times spil. Dermed fik den engelske stjerneangriber omsider hul på målscoringen i denne sæson.

Knap et kvarter senere var det så Christian Eriksen, der scorede sæsonens første Premier League-mål, da han sendte en ripost i kassen.

Dermed fortsatte Christian Eriksen målformen fra de seneste landskampe, hvor han scorede i VM-kvalifikationskampene mod Polen og Armenien.

I slutningen af første halvleg havde Dele Alli en stor mulighed for at øge føringen yderligere, men han fik ikke ram på Harry Kanes indlæg.

I anden halvleg tromlede Tottenham videre, og allerede efter cirka et minuts spil scorede Harry Kane til 3-0 med sit andet mål i kampen.

Efterfølgende kunne London-mandskabet sagtens være kommet på tavlen igen mod værterne, der virkede til at være helt i opløsning.

Kampen faldt dog lidt i tempo i den sidste del af anden halvleg. Der blev ikke scoret mere, og dermed kunne Tottenham rejse hjem med en sikker sejr.

Kasper Schmeichel var også i aktion lørdag, da hans Leicester-mandskab tog imod Chelsea. Her blev det til et 1-2-nederlag. Alvaro Morata og Ngolo Kanté stod for gæsternes scoringer, inden Jamie Vardy reducerede på straffe.

/ritzau/