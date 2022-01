Eriksen skifter til Brentford på kort kontrakt

LONDON:Christian Eriksen er på plads i den engelske fodboldklub Brentford. Eriksen er ansat på en kort kontrakt i resten af sæsonen, oplyser Brentford på sin hjemmeside.

Premier League-klubben, der har danske Thomas Frank som cheftræner, oplyser, at Eriksen har bestået lægetjekket.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med Christian igen. Det er et stykke tid siden, at jeg trænede ham, og der er sket meget siden, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Thomas Frank har arbejdet sammen med Eriksen på U17-landsholdet for mange år siden.

- Vi har grebet en utrolig mulighed for at bringe en verdensklassespiller til Brentford. Han har ikke trænet med et hold i syv måneder, men han har gjort meget arbejde for sig selv.

- Han er fit, men vi er nødt til at gøre ham kampklar, og jeg ser frem til at se ham arbejde med spillerne og staben for at komme tilbage til sit bedste niveau, siger Thomas Frank.

Brentford meddeler, at Eriksen fortsat befinder sig i Amsterdam, hvor han har trænet med hos andetholdet i sin tidligere klub Ajax.

Det oplyses, at Eriksen lige er blevet vaccineret mod coronavirus for at leve op til de indrejsekrav, der er gældende i Storbritannien.

I en af de kommende dage vil Eriksen rejse til London, men han kommer ikke til at træne med Brentford i denne uge.

Eriksen fik i december ophævet sin kontrakt i Inter, da det ikke er tilladt at spille med en hjertestarter i italiensk fodbold.

Midtbanespilleren fik indopereret en hjertestarter, efter at han faldt om med hjertestop, da det danske landshold mødte Finland ved EM i sommer.

I begyndelsen af året fortalte Eriksen i et interview med DR Sporten, at han agtede at vende tilbage på højeste niveau og målsætningen var at deltage i VM i Qatar senere på året.

Fynboen indledte sin udlandskarriere i den hollandske klub, inden han fra 2013 til 2020 optrådte for Tottenham. Han har senest spillet for Inter, der i sidste sæson blev italiensk mester. I Inter blev det til 26 kampe for Eriksen.

På det danske landshold er Eriksen noteret for 109 kampe og 36 mål. Hans sidste kamp var mod Finland.

/ritzau/