Eriksen: Vil være stort at gå videre

FODBOLD: Med et enkelt point i tirsdagens opgør mod Frankrig kan Danmark sikre sig adgang til ottendedelsfinalerne ved VM i Rusland, og det vil være en ny oplevelse for det danske holds største stjerne.

I sine to første slutrunder er det nemlig ikke lykkes Christian Eriksen at gå videre fra gruppespillet.

- I 2010 var jeg med på lidt af et wildcard, og i 2012 var det for mig mere en løbekonkurrence end en fodboldkonkurrence. Nu er det heldigvis noget andet, og det vil da være kæmpe stort for mig og hele landet, hvis vi kommer videre. Vi ved, at det er lykkes før, og det vil vi gerne kopiere, siger Christian Eriksen.

Selv uden dansk point mod Frankrig kan Danmark avancere i turneringen, hvis Peru tager point fra Australien.

- Spillemæssigt kunne vi godt have leveret bedre, men vi har trods alt fået fire point, og vi står i en rigtig god position. Vi har vores skæbne i egne hænder, og det er en rar følelse, siger Christian Eriksen.

Der er kampstart i Moskva klokken 16.