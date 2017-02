LONDON: Den engelske landsholdsangriber Harry Kane viste sig søndag igen frem på bedste vis, da han med et vaskeægte hattrick grundlagde Tottenhams sikre 4-0-sejr over Stoke City i Premier League.

Christian Eriksens holdkammerat kom med de tre scoringer op på 17 ligamål i sæsonen, og 23-årige Kane har nu lavet 66 mål i 104 Premier League-kampe for Tottenham.

Den kometagtige karriere tog først for alvor fart i 2014/15-sæsonen, men fortsætter han i samme spor, har han potentialet til blive en klublegende.

Det mener Tottenhams manager, Mauricio Pochettino.

- Harry har forudsætningerne til at blive en legende i Tottenham. Han er allerede på vej til at blive det med de mål, han scorer og med den måde, som han opfører sig på.

- Han er så professionel, og han har den perfekte profil til at blive en legende. Han har også karakter. Nogle gange vil han diskutere, nogle gange er han irriteret og andre gange er han bare glad.

- Det er ikke nyt for mig, men jeg vil gerne sige det igen, at han er en af de bedste angribere i verden, siger Pochettino ifølge AFP.

Ud over de tre mål sørgede Harry Kane også for at blive noteret for et måloplæg, da han satte holdkammeraten Dele Alli i scene ved Tottenhams fjerde scoring mod Stoke.

Harry Kane er delt topscorer i Premier League sammen med Evertons Romelu Lukaku og Arsenals Alexis Sánchez.

Tottenham ligger på andenpladsen i ligaen med ti point op til Chelsea inden sæsonens sidste 12 kampe.

/ritzau/