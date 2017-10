Eriksens tørre hug sikrede dansk triumf i Montenegro

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold fortsætter sejrsstimen og skærper kursen mod VM i Rusland.

En tidlig scoring af Christian Eriksen var nok til at sikre en 1-0-sejr og tre meget vigtige point på udebane mod Montenegro, og Åge Hareides mænd har nu vundet fire kampe på stribe i VM-kvalifikationen.

Med sejren er Danmark fortsat med i spillet om puljens førsteplads, mens den playoff-givende andenplads er i hus med en sejr mod Rumænien på søndag.

Hareide kan takke sine spillere for veludført arbejde i en hektisk, intens kulisse, der altid kan være en ubehagelig modstander.

Det var dog også klart, at montenegrinerne på banen ikke var helt så intimiderende, som deres højrøstede landsmænd på lægterne.

Hjemmeholdet lagde godt nok hårdt ud og gjorde danskerne lidt usikre i de første minutter, men den indledende aggressivitet fordampede senest, da Eriksen bragte Danmark foran efter godt et kvarter.

Henrik Dalsgaard headede Andreas Bjellands aflevering ned for fødderne af den formstærke mand fra Tottenham, der med et tørt hug fra 17 meter skaffede sig på måltavlen for femte landskamp i træk.

Danskerne kunne næppe have ønsket sig et bedre kampforløb, for den tidlige scoring tillod dem at trække tempoet ud af kampen og frustrere hjemmeholdet med tålmodigt boldtrilleri.

Herefter var det op til Montenegro at sætte fart i forestillingen, men det kneb med de tekniske færdigheder, og det blev selvfølgelig ikke bedre af, at holdets bedste spiller, Stevan Jovetic, tidligt måtte udgå med en skade.

Nogen velspillet kamp blev det aldrig, selv om danskerne havde afblæst "kaosfodbolden" i erkendelse af, at de teknisk var noget bedre end modstanderne.

I stedet forsøgte de at kontrollere kampen, hvilket lykkedes i den forstand, at Montenegro kun sjældent blev rigtig farlige foran Kasper Schmeichels mål.

Det skyldtes også, at især Simon Kjær var ganske suveræn i hovedspillet og ryddede bolden konsekvent af vejen på de indlæg montenegrinerne sendte ind i det danske felt.

Yussuf Poulsen var eneste nye i startopstillingen i forhold til sidst, og den hurtige Leipzig-spiller bidrog med slid og fysik, men kom offensivt ikke helt i bund med aktionerne.

Det samme kan siges om Andreas Cornelius, der generede Montenegros defensiv med sin kantede krop, men som også smed for mange bolde væk, inden han blev byttet ud med Nicklas Bendtner i anden halvleg.

De farlige aktioner kom primært fra en pågående Pione Sisto og fra Eriksen, der spillede med en næsten tilbagelænet selvtillid.

Et desperat hjemmehold sparkede lange bolde frem i slutfasen, men kræfterne var sluppet op, og konsekvent dansk forsvarsarbejde sørgede for, at der ikke blev givet tilfældige chancer væk.

Danmark er nu tre point foran Montenegro og tre efter Polen. Netop de to lande møder hinanden i sidste runde på søndag, samtidig med at danskerne får besøg af Rumænien.

