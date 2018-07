Eritreas præsident besøger Etiopien for første gang i 22 år

Eritreas præsident, Isaias Afwerki, er lørdag ankommet til Etiopien for at besøge nabolandet for første gang i 22 år. Han blev mødt af klapsalver og dans.

En stor folkemængde på flere tusinde var mødt op i hovedstaden Addis Ababa under øget sikkerhed for at byde præsidenten velkommen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Besøget, der skal vare i tre dage, finder sted, i forbindelse med at landene har taget et stort skridt fremad mod fred.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, besøgte på tilsvarende vis Eritreas hovedstad sidste weekend. Her blev han mødt af Isaias med omfavnelse og latter.

Den 42-årige Abiy brød isen sidste måned ved at imødekomme en fredsaftale, som bilægger en to år lang grænsekrig mellem de to lande.

Abiy Ahmed, der kom til magten i april, meddelte, at Etiopien vil trække sig fra flere omstridte områder, som begge lande hidtil har gjort krav på.

Efter at kampe brød ud i 1998, har Etiopien og Eritrea ikke haft diplomatiske relationer. Forholdet mellem de to landet har været yderst spændt.

Lederne har indgået en omfattende formel aftale om at genoptage flyvninger, åbne ambassader, anlægge fælles havne og åbne telefonforbindelser.

Det har betydet, at indbyggere i Etiopien har ringet komplet fremmede i Eritrea op for blot at hilse på. Desuden er det første fly mellem landene sat til at lette onsdag.

/ritzau/