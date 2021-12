Erstatning til landets minkavlere rykker tættere på

DANMARK:De danske minkavlere har stadig milliarder af kroner til gode i erstatning for, at de i november 2020 blev pålagt at slå alle deres dyr ihjel på grund af coronasmitte.

Men nu lysner det ifølge en meddelelse fra Fødevareministeriet.

- Der er netop sat et vigtigt punktum i det regelsæt, der skal gøre det muligt at udbetale den sidste del af erstatningen til minkbranchen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse lørdag.

Siden et flertal i Folketinget i januar 2021 indgik aftale om en samlet erstatning til minkavlere på 19 milliarder kroner er der udbetalt godt tre milliarder kroner i erstatning for blandt andet skind og arbejdsløn.

- Nu kan arbejdet med vurderingen af erstatningerne for selve de nedlukkede virksomheder og de næste ni års tabte indtjening begynde, skriver Fødevareministeriet.

Opgaven skal udføres af seks uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner. I spidsen for kommissionerne er 18 formænd, der hovedsageligt er nuværende og tidligere dommere.

De sidste sager forventes at blive afsluttet i løbet af cirka tre år.

Ifølge Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal kommissionerne være garant for en "grundig og fair behandling" af minkavlerne, så alle "får fuldstændig erstatning" for deres tab.

- Det har jeg stor tiltro til, at de uafhængige kommissioner vil leve op til, så de minkavlere, der venter på at komme videre, kan få den vurdering og erstatning, de har ventet på. Nu har vi fra politisk hold leveret rammerne, udtaler Rasmus Prehn i pressemeddelelsen.

De uafhængige kommissioner skal betjenes af Minksekretariatet, som hører under Trafikstyrelsen.

- Grundlaget for samarbejdet mellem kommissionerne og sekretariatet er blevet fastlagt. Vi går derfor nu i gang med behandlingen af sagerne, siger Jan Uffe Rasmussen, forhenværende landsdommer og talsmand for erstatnings- og taksationskommissionernes formænd.

/ritzau/