Esben Lunde stopper i Folketinget: Har fået nyt job

KØBENHAVN: Den tidligere minister Esben Lunde Larsen (V) forlader sin plads i Folketinget før tid. Han har nemlig sagt ja til en stilling hos den globale tænketank World Ressources Institute i Washington D.C.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

I maj trådte Venstre-politikeren tilbage som miljø- og fødevareminister. Da lød meldingen da også, at han ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni næste år.

Men nu stopper han altså før tid og vender ikke tilbage, når Folketinget åbner igen i oktober.

I arbejdet i tænketanken skal han blandt andet fremme bæredygtige løsninger inden for vand, fødevarer og skov samt bekæmpe madspild, skriver han i sit opslag.

- Det bliver fantastisk at kunne fortsætte med at arbejde med et område af betydning i forhold til at bruge verdens ressourcer bedre.

- Som følge af dette udtræder jeg af Folketinget første tirsdag i oktober efter næsten 13 år som politiker, hvoraf syv gode år har været som MF’er og næsten tre som minister, skriver han.

Drømmejob

I et interview fortæller han, at jobbet er drømmejobbet.

- Jeg har igennem lang tid haft et ønske om at arbejde i en international sammenhæng. Det her job er skræddersyet til mig inden for fødeproduktion, vand, skov og bekæmpelse af madspild, siger han.

Samtidig afviser han ikke helt at vende tilbage til dansk politik på et tidspunkt.

- Fremtiden må vise, hvad der skal ske. Venstres medlemmer afgør, hvem de gerne vil stille op, hvis man skal stille op igen.

- Jeg har været glad for det, jeg har lavet både som minister, folketingsmedlem og byrådsmedlem, så jeg lukker ikke nogle døre på den måde, siger han.

I sin ministertid har Esben Lunde Larsen indimellem været i kraftig politisk modvind.

Møgsager

Efter sin tiltræden som forskningsminister kom han under mistanke for plagiat for sin ph.d.-afhandling, men han blev senere frifundet, da han ikke havde handlet imod reglerne om god videnskabelig praksis.

I den såkaldte kvotesag om fiskekvoter fik han sidste år frataget fiskeri som ressortområde af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Den tidligere minister understreger, at han ikke forlader dansk politik, fordi han i maj stoppede som minister.

- Det her har været talt igennem, lang tid før jeg trak mig som minister. Jeg har selv haft et ønske om at forlade dansk politik. Det har jeg gjort med en stilling forude, som jeg kun har set frem til med spænding, siger Esben Lunde Larsen.

