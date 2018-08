Esbjerg slog Sønderjyske og henter sæsonens første sejr

ESBJERG: Esbjerg og Sønderjyske tørnede mandag aften sammen i Superligaen i et opgør, som de vestjyske værter trak sig sejrrigt fra med en 1-0-sejr foran 4450 tilskuere.

Hjemmeholdet solgte i sidste uge offensivprofilen Anders Dreyer til Premier League-klubben Brighton, men esbjergenserne lignede alligevel ikke et hold, der var synderligt mærket af afgangen.

Holdet hentede nemlig en velfortjent sejr efter en god offensiv kamp, hvor midtbanespiller Joni Kauko afgjorde tingene et kvarter før tid.

Derimod spillede Sønderjyske ikke nogen pragtkamp, og indtil målet lignede sønderjyderne et hold, der var kommet til vestkysten for at spille uafgjort.

Oprykkerne fra Esbjerg dominerede i store perioder, og de tilnærmelser der kom fra sønderjyderne, tog Esbjerg-defensiven og målmand Jeppe Højbjerg sig sikkert af.

Fem minutter før pausen burde vestjyderne også været kommet foran, men Emmanuel Oti Essigba misbrugte på det skammeligste fra tæt hold efter flot forarbejde af holdkammeraten Daniel Anyembe.

Fra begyndelsen af anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at trykke på i Sønderjyskes felt i jagten på sæsonens første sejr.

Esbjerg forsøgte med indlæg, langskud og småspil, men lige lidt hjalp det.

Efter 74 minutter faldt kampens afgørelse så, da finske Joni Kauko fra kanten af det lille felt fik sendt bolden i nettet til 1-0 efter fornemt oplæg af Jesper Lauridsen.

Sønderjyske forsøgte i de sidste minutter at jagte udligningen, men skarpheden, især fra den hollandske angriber Mart Lieder, udeblev.

Og derfor kunne vestjyderne notere sig sæsonens første tre point.

Resultatet betyder, at Esbjerg har fem point efter sæsonens første fem kampe. Sønderjyske har fire./ritzau/