Et år efter: Nu vil Nordjyllands Politi igen tættere på borgerne

NORDJYLLAND: Et år efter at Nordjyllands Politi blev centraliseret i større enheder, skal de nordjyske betjente igen tættere på borgerne.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen er glad for, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ønsker at tilføre 100 betjente på landsplan til at tage sig at de lokale politiopgaver.

Efter at nærstationerne sidste år lukkede i Nordjylland, og betjentene blev samlet i færre og større enheder, har politiet fjernet sig for langt væk fra borgerne, erkender politidirektøren.

- Vi undervurderede måske en smule, hvor meget det betyder at fjerne politiet fysisk fra en by. Vi blev lidt overvældet over, hvor mange følelser der var i det, siger hun og tilføjer:

- Vi kan konstatere, at vi har tabt momentum lokalt, og borgerne synes, at vi er væk. Og det er vi nødt til at rette op på.

Politidirektøren understreger, at centraliseringen ikke var en fejl - for det var nødvendigt, mener hun.

- Da vi for et par år siden fik vores flerårsaftale, var der flygtningestrøm og terror, og it-kriminalitet væltede ind over os. Og vi havde et dansk politi, der ikke var gearet til at håndtere disse ting. Så derfor var det nødvendigt at professionalisere os, selvom det gjorde ondt lokalt.

