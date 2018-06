Et dygtigt hold studenter

BRØNDERSLEV: For femte år i træk er karakterniveauet steget på Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus. Det kunne en glad bestyrelsesformand, Brian Bertelsen, konstatere.

Gennemsnittet i år for alle er 7,11 mod 7,07 sidste år. For stx’erne er gennemsnittet 7,68 mod i fjor 7,39. For hf’erne er der et gennemsnit på 5,85.

En elev har opnået 12,2 i gennemsnit, nemlig Emilia Maria Eriksen Vilholt.

Brian Bertelsen konstaterede, at studenterhuen er nøglen til fremtiden.

- I skal turde turde. Vær ikke bange for at springe ud i noget nyt, bemærkede han.

Katrine Hejlesen, der holdt elevernes tale, konstaterede, at det er slut med de trygge rammer.

- I to-tre år har vi regnet med ligninger og andre opgaver. Vi er vist alle overraskede over, at der er så mange afleveringer og så mange lektier.

- Vi skal vi stå på helt egne ben. Vi skal vælge uddannelse, og helst den rigtige, sagde hun.

- Vore egne meninger er vigtige. Dem kan vi ikke søge på google eller søge andre steder.

Rektor Per Knudsen trykkede hånd og overrakte eksamensbeviser til de 131 studenter og hf’ere.

Traditionen tro indledtes dimissionsfesten med fælles indmarch, hvor alle 131 studenter og hf’er indtog festsalen til Prins Jørgens March, mens alle stod op og klappede.

De rød-hvid og blå-hvide huer prægede salen. Dog var der enkelte sorte studenterhuer, som elever, der har fem fag på A-niveau må bære.

Det samme gentog sig ved udmarchen. Det var Emilie Engelbrecht Kristensen, der bar fanen gennem festsalen.