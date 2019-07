Ni mennesker er dræbt ved flystyrt på ø i Nordsverige

UMEÅ: Ni personer er dræbt ved et flystyrt på en ø nær Umeå i det nordlige Sverige.

Det oplyser myndighederne i Västerbotten, hvor Umeå ligger.

Meldingen om flystyrtet kom søndag klokken 14.09. Ifølge den svenske sø- og flyredningstjeneste var det faldskærmsspringere, der var om bord.

De dræbte er piloten og otte faldskærmsspringere.

- Jeg kan bekræfte, at alle om bord er omkommet, siger Gabriella Banding, pressekontakt i Region Västerbotten, til avisen Aftonbladet.

Årsagen til katastrofen med flyet af typen GippsAero GA8 Airvan kendes ikke.

Øen, hvor flyet forulykkede, hedder Storsandskär og ligger to kilometer fra landingsbanen på Umeås flyveplads.

Maskinen gik ned midt på øen et stykke fra den nærmeste bebyggelse.

Aftonbladet har billeder, der viser, hvordan flyet synes at have kurs direkte mod jorden med næsen først kort før styrtet.

Ifølge avisen tilhørte maskinen den lokale faldskærmsspringerklub.

Aftonbladet citerer flyeksperten Jan Ohlsson for at sige, at vægtforskydning på flyet kan have medført en pludselig ændring i maskinens tyngdepunkt og balance.

Det kan medføre, at piloten mister kontrollen.

Men det er foreløbig spekulationer. Der er ingen officielle forklaringer på styrtet.

Redningsarbejdere rykkede straks ud til øen med både og helikopter, efter at meldingen om styrtet var indløbet.

Et øjenvidne har fortalt til den svenske tv-station SVT, at nogle ombordværende angiveligt skal være hoppet ud af flyet, inden det styrtede.

Disse oplysninger er ikke bekræftet.

Den svenske redningstjeneste er på stedet og assisterer med redningsarbejdet, oplyser kommandoleder Conny Qvarfordt.

- Vi er på plads og bistår redningen, mens vi også sikrer mod brand. Flyet havde fuld tank, da det styrtede og flybrændstof er brandbart, siger kommandolederen til SVT.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, er blevet orienteret om situationen.

- Det var med stor sorg, at jeg modtog beskeden om det styrtede fly uden for Umeå. Jeg tænker på de omkomne og deres pårørende, siger han i en kommentar til nyhedsbureauet TT.

- Regeringen er i nær kontakt med de berørte myndigheder, og det er vigtigt at finde årsagen, tilføjer han.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at der er oprettet et krisecenter på flyvepladsen i Umeå for pårørende og andre.

Universitetssygehuset i Norrland har øget beredskabet.

/ritzau/