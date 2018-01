Et foto ændrede synet på Vietnamkrigen

VIETNAM: Der er gået 50 år, siden den amerikanske fotojournalist Eddie Adams indfangede Vietnam-krigens brutale grusomhed på en brøkdel af et sekund.

Det var den 1. februar 1968, at Eddie Adam blev øjenvidne til den sydvietnamesiske general og politichef Nguyen Ngoc Loans likvidering af en krigsfange med et skud gennem hovedet på en åben gade i Saigon.

Episoden skete på anden dagen af Tet Offensiven, hvor nordvietnamesiske soldater og Viet Cong-partisaner angreb Saigon og en lang række andre byer i Sydvietnam under en våbenhvile.

Få timer senere gik det sort-hvide foto verden rundt og blev for mange et symbol på Vietnamkrigens grusomhed, og det medvirkede til den tiltagende krigsmodstand i den amerikanske befolkning.

Adams, som arbejdede for Associated Press, blev senere belønnet med Pulitzerprisen for billedet.

Selv havde Adams ingen anelse, om hvilken betydning hans foto ville få. Det var en ren refleks, at han løftede sit kamera, da generalen løftede sin revolver.

Senere fik Adams et noget anstrengt forhold til det historiske foto, da han blev kritiseret af enkelte kolleger, som mente, at han burde havde grebet ind og forhindret generalen i at skyde den tilfangetagne Viet Cong-partisan.

- Jeg blev betalt for at vise en mand dræbe en anden, udtalte Adams i et senere interview.

General Nguyen Ngoc Loan fik efter krigen opholdstilladelse i USA, hvor han drev en restaurant frem til sin død i 1998.

Adams mente selv, at de foto han tog i 1977 af vietnamesiske bådflygtninge på vej væk fra det kommunistiske styre i Vietnam var vigtigere end hans foto fra 1968.

Bådflygtningene blev afvist i Thailand, hvilket fik den daværende amerikanske, præsident Jimmy Carter, til at tage imod hundredtusinder af bådflygtninge i USA.

- Jeg ville hellere have vundet Pulitzerprisen for en indsats som den, sagde han.

Adams døde i 2004, 71 år.

/ritzau/AP