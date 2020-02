Et fyrtårn er slukket

NORDJYSKE Medier mistede fredag aften sit fyrtårn, Søren Rosenlund Christensen, 44 år og ansvarshavende chefredaktør fra september 2019. På den korte tid nåede han at sætte retning for mediehuset og præsentere sin journalistiske vision, NORDJYSKE’s vision, der skulle drive den transformation, som NORDJYSKE Medier netop nu er midt i.

Netop fyrtårnene som symbol på NORDJYSKE Mediers rolle bragte Søren Christensen på banen: Han så mediehusets rolle som helt central for landsdelen, som drivkraft bag den udvikling, en region langt fra hovedstaden har brug for, som stedet, hvor nordjyderne kan begejstres og fejre sine triumfer, men også den scene, hvor berettiget kritik og debat skulle have sin naturlige plads.

- Vi tager ansvar for Nordjylland, sagde han. - Vagthunden skal både kunne bide og logre med halen.

Netop Søren Rosenlund Christensens brændende engagement i den lokale journalistik var den røde tråd i hans arbejdsliv. Efter en uge som erhvervspraktikant på JydskeVestkystens redaktion i Tønder havde han brændt sit navn fast i en grad, at han begyndte som sportsmeddeler.

Herefter var den journalistiske ild tændt, og efter et meget kort forsøg som bankelev i Tønder Bank, gik han i journalistisk mesterlære på JydskeVestkysten. Herfra fik han job på Aabenraa Ugeavis, som han på få år fik transformeret til et decideret nyhedsmedie, altid i konkurrence om at komme først med de gode historier.

Herefter blev han ansat som redaktionschef på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, og fra 2009 var han chefredaktør samme sted, hvorefter han fra 2014 var ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Bornholms Tidende. Både i Ringkøbing og på Bornholm var hans projekt den nære, lokale journalistik og de lokale mediers rolle som katalysator for et lokalområdes udvikling og selvforståelse. På fem år gennemførte han sammen med medarbejderne forandringen af øens hæderkronede dagblad, hver dag med en lokal leder fra chefredaktørens pen. Hans betydning for Bornholms selvforståelse fik blandt andet udtryk i tilnavnet Søren Solskin - med hentydning til hans veneration for solskinsøen, men også for hans positive tilgang til livet. Virkelysten og ambitionen var mærkbar både internt i mediehuset og i de mange kontakter, Søren Christensen nåede at skabe i sin korte tid som indbygger i Aalborg.

1. september 2019 tiltrådte han som chefredaktør hos NORDJYSKE Medier, og i den korte tid, han fik her, fortsatte han sin indsats for, det, der ifølge Søren Christensen er den vigtigste form for journalistisk, der findes: Om mennesker, dér hvor de bor og lever. Med en tro på, at NORDJYSKE Medier er her for at skabe en forskel.

Søren Christensen engagerede sig i sine omgivelser, og han bevarede sin drengede begejstring i alt, hvad han foretog sig. Lige så seriøs han kunne være i at finde de bedste løsninger på alvorlige udfordringer, lige så begejstret medrivende kunne han være, både når det handlede om journalistik, cykling, som var hans store passion, eller fødebyen Tønder. I Tønder bor hans forældre, og Søren Christensen bevarede sin tilknytning til og stolthed over byen og egnen, tønderdrengen fornægtede sig aldrig.

Det var også i Tønder, under sin korte bankkarriere, at Søren Christensen mødte sin hustru Arina Nell Richter. De var sammen på hele rejsen fra Tønder til Ringkøbing, Bornholm og Aalborg. Sammen har de to sønner, Frederik og Stian.

Mandag mødes medarbejderne til en mindehøjtidelighed i bladhuset, mens bisættelsen vil foregå på fredag på hjemegnen i Sønderjylland.