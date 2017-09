Et hurtigt N skal sælge ny i30

DANMARK: M er det stærkeste bogstav i verden, påstår BMW i en lille bogstavleg med henvisning til mærkets hurtigste og mest prestigefyldte biler - BMW M.

Men nu går der mere bogstavleg i bilverdenen, for Hyundai er på vej med en hel række løbe-stærkt-modeller, der alle kommer til at bære bogstavet N som forkortelsen for Nürburgring. Så hvis du spørger Korea om verdens stærkeste bogstav, så regn bare med, at der bliver nævnt bogstavet, der kommer lige efter M i alfabetet.

Nürburgring-symbolet

Hyundai har for længst konstateret, at i visse dele af bilverdenen findes der ikke et stærkere symbol på stor fart, stærk styring og breeeemseevne end netop Tysklands tidligere Formel 1-bane, Nürburgring.

Og med fart, sving- og bremseevne på en racerbane følger også den indbyggede selvfølge om holdbarhed - ja, kvalitet og "en god bil" slet og ret.

Derfor har Hyundai bygget et testcenter nær banen - ved siden af f.eks. Bentley, for lige at nævne et af de bilfirmaer, som det koreanske mærke med garanti ikke har noget imod at have som nabo.

Baseret på en i30

Og næste skridt i retningen Nürburgring, eller altså bare N, er taget. Hyundai har vist et voldsomt apparat af en konceptbil, der netop bærer bogstavet mellem M og O. Hyundai N Concept er baseret på en i30 - det kan være svært at se, men ikke desto mindre.

Her er alt fra racerverdenen hentet ind: Meget store hjul, meget store spoilere, og hækvingen blev så stor, at den endte med at blive en hel udbygning på bilens bagende.

Nå, præcist sådan bliver hverken første eller anden Hyundai N i produktion - vel sagtens ingen nogen sinde. Men første udspil med bogstavet har sat sit spor: Der blev lagt mærke til den.

Klar til efterårssal

Den første rigtige Hyundai N er imidlertid allerede klar. Bilen har netop deltaget i 24-timers løbet på Nürburgring - Hyundai i30 N for første gang i aktion i den virkelige verden. To biler sat ind - blev nummer tre og fire i deres klasse.

De to i30 N på Nürburgring var begge raceombyggede udgaver af gadebilen, som altså nok eksisterer, men endnu ikke er sat til salg.

Det vil altså sige en i30, der dybest set lige så godt kunne hedde GTI, men altså ikke her, derfor i30 N.

Bilen er klar til verdenspremiere dette efterår og er planlagt at skulle dukke op hos de danske forhandlere umiddelbart derefter.

Måske firehjulstræk

At bilen bliver hårdtpumpet, lægger koreanerne ikke skjul på; den skal jo færdes i et felt af biler som først og fremmest består af Honda Civic Type R og Ford Focus RS, der jo begge har på den nordlige side af 300 hestekræfter.

Om der så skal 320 eller måske 340 heste til at klare den opgave, holder koreanerne foreløbigt for sig selv. Men apropos den forhjulstrukne Honda og firehjulstrukne Focus: Der tales både om en i30 N med træk på de to forreste og en i30 N med træk på dem alle fire.

Når første Hyundai N er der senere på året, skal landets forhandlere af det koreanske mærke til at øve sig på en hel masse nye ord: Acceleration, frontspoiler, 19 tommer-hjul, hækvinge og svinghastighed. For slet ikke at tale om, hvad det nu lige præcist er N står for. Og hvad koreanerne dog laver der?

Kører stærkt, er svaret sikkert!