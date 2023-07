Et positivt problem: Jette har brug for det største antal madrasser i 40 år

HJØRRING:De er kun to tilbage af det oprindelige hold, der startede Dana Cup i 1982.

For som Jette Andersen siger, mens hun bladrer i scrapbogen fra 1982, "så er mange af de andre døde".

Dana Cup fejrer 40 års jubilæum i år. Jørgen Dahl og Jette Andersen er de eneste, der har været med alle år. Foto: Bente Poder

64-årige Jette Andersen er øverste ansvarlig for hele turneringen, og den anden af de to fra starten er Jørgen Dahl på 75 år. Han har et hav af opgaver herunder kontakten til de klubber, der stiller fodboldbaner til rådighed.

Og så har han lavet scrapbog over avisartiklerne fra hvert eneste år siden 1982.

I år har Danmarks største sportsarrangement jubilæum.

De startede godt nok i 1982 men måtte på grund af covid-pandemien aflyse i 2020 og 2021, så 2023 udgaven er nr. 40, og jubilæumsudgaven sætter en ny rekord. Aldrig har så mange hold skullet overnatte.

- Vi har 869 overnattende hold. Til sammenligning havde vi 582 overnattende hold i 2022. Vi har virkelig haft store udfordringer med at finde plads til dem alle, fordi vi ikke ønsker at indlogere dem for langt væk fra Hjørring, siger Jette Andersen.

Holdene kommer for eksempel til at bo i Hirtshals, Sindal, Tårs, Løkken, Horne og Lendum i år.

Jette Andersen er naturligvis glad for og tilfreds med, at interessen for at være med er vendt tilbage med mere end fuld styrke. 2023 bliver med 1114 tilmeldte hold det næstbedste år nogensinde. 2016 var rekordår, hvor der deltog 1153 hold.

Antal hold siden 1982 1982 222 1983 282 1984 245 1985 517 1986 607 1987 611 1988 578 1989 638 1990 690 1991 760 1992 614 1993 683 1994 732 1995 754 1996 698 1997 819 1998 754 1999 758 2000 780 2001 668 2002 797 2003 727 2004 800 2005 767 2006 832 2007 852 2008 823 2009 771 2010 774 2011 764 2012 832 2013 921 2014 1011 2015 1087 2016 1153 2017 1067 2018 962 2019 998 2020 0 2021 0 2022 814 2023 1114 Dana Cup VIS MERE

Jette Andersen var lige fyldt 23 år i 1982. Hun var en markant fodboldspiller i Fortuna og spillede også på landsholdet, og så var hun ansat i en bank. Derfor var det oplagt, at hun blev frivillig med ansvarlig for økonomien.

I spidsen for det hele stod John Robert Larsen, som er en af dem, der ikke er med længere.

Dana Cup manageren døde i november 2017, 75 år gammel.

- Det var John Robert, der for alvor fik sat gang i Dana Cup, da han i 1984 fik et samarbejde med et norsk rejsebureau. I 1985 fordoblede vi antallet af deltagende hold og gik fra 245 i 1984 til 517 i 1985 og de 318 hold kom fra Norge, fortæller Jette Andersen.

Norge er glad for Dana Cup I år er 1114 hold fra 37 nationer tilmeldt til Dana Cup.

Norge er klart størst med 786 hold. Det er rekord.

Danmark har 100 hold tilmeldt.

Sverige 47 hold.

Tyskland 35 hold.

Mexico 26 hold.

USA 19 hold. Dana Cup VIS MERE

Og nordmændene fortsætter med at valfarte til Hjørring i uge 30. Norge sætter rekord i jubilæumsudgaven. 786 tilmeldte hold kommer fra Norge.

Deltagerantallet fra samtlige 37 lande kommer i år op på 11.303.

Det fremgår af turneringsplanen.

Mange familier følger med, så der bliver traditionen tro gang i byen i Dana Cup-ugen.

Dana Cup åbningsceremoni

100







































































































































































































Turneringen starter mandag aften 24. juli med den farverige åbningsceremoni, hvor 30.000 forventes af deltage.

Der skal spilles 2803 kampe med start tirsdag, og finalerne spilles lørdag 29. juli.