Et skælv på 7,1 ryster det østlige Peru

Et skælv på 7,1 har fredag rystet et område på grænsen mellem Peru, Brasilien og Bolivia i Sydamerika. Det oplyser det amerikanske overvågningscenter USGS.

Skælvet fandt sted næsten 250 kilometer nordvest for Puerto Maldonado i det østlige Peru i 610 kilometers dybde.

Der var ikke umiddelbart rapporter om tilskadekomne eller om større ødelæggelser. Men brugere af sociale medier siger, at der kunne mærkes rystelser hen over det meste af landet og så langt væk som i Arica i det nordlige Chile.

To kraftige rystelser ramte Pucallpa, en peruansk by nordvest for skælvets epicentrum, viser tweets fra adskillige indbyggere i området.

Der er ikke udsendt advarsel om en mulig tsunami efter skælvet.

