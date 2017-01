ALBERTVILLE: De danske spillere havde selvfølgelig ikke undervurderet Ungarn i disse knockout kampe, men det var et dansk landshold, som var længere end normalt om at komme op i omdrejninger. Specielt angrebsspillet havde det svært over for et bevægeligt og fysisk ungarsk forsvar, der formåede at lægge fysisk tryk på næsten alle de danske angrebspres. Derfor måtte Mikkel Hansen i mere eller mindre grad agere enmandshær og således gik han til pause som afsender på 7 af Danmarks 12 mål.

Morten Olsen, som tidligere i VM turneringen har vist storspil og skarphed foran mål, var en skygge af sig selv, og det betød, at tempoet udeblev, og spilet derfor blev forudsigeligt.

Selv en hurtig halvlegssnak var ikke nok til at vende billedet, og Danmark fik desværre aldrig fodfæste i kampen. Tempo og vildskab var en stor mangelvare i dagens opgør, og det fik konsekvenser for Danmarks VM-deltagelse. Skuffende, at holdet, som vi havde så store forventninger til. faldt sammen så voldsomt.

Danmarks top 3

Mikkel Hansen - Karakter 5

Danmarks enmandshær i dag. Han blev mødt med masser af fysik fra et ungarsk forsvar. Han har ellers gjort det mange gange tidligere, men i dag var Danmarks stjerne ligesom resten af holdet ikke i vatter, og derfor blev det svært. Kunne ikke holde niveauet fra første halvleg.

Kasper Søndergaard- Karakter 5

Sammen med Mikkel Hansen var han den eneste danske bagspiler, som kunne sætte sig igennem over for en stærk ungarsk defensiv. Specielt hans mand-mand-spil og bruddene på ydersiden var giftigt og kompetent udført.

Lasse Svan - Karakter 5

Han fik ikke meget at arbejde med, men som anden halvleg skred frem, så bød han ind på de muligheder, som kom. Effektiviteten var som sædvanlig høj med 6 mål på 7 chancer, og selv ikke et sammenstød med Roland Mikler satte en stopper for Lasse Svans flotte spil.

Dagens skuffelse

I dag var der flere spillere, som leverede en indsats langt fra det, vi normalt ser. Men valget er faldet på en spiller hvis manglende niveau fik stor betydning for kampens forløb.

René Toft Hansen - Karakter 1

Det har været fremme tidligere under VM slutrunden, at René Toft Hansen er ved at være mærket både fysisk og mentalt efter en hård genoptræningsperiode, et OL og en Bundesliga-turnering samt europæiske kampe. Måske er det resultatet af dette program, der kom til udtryk i dagens kamp.

På sin vante position i midterforsvaret virkede han ude af sync og tung i sine bevægelser, specielt når ungarske Mate Lekai satte tempo på. Det udviklede sig desværre til at blive et blindspot, som den danske trænerduo ikke fik øje på og derfor heller ikke rettet til omkring.

Landstræneren

Gudmundur Gudmundsson - Karakter 3

Ved stort set alle tidligere lejligheder har islændingen virket velforberedt og taktisk i kontrol i forhold til sin gameplan. Det var ikke det billede, der tegnede sig i dag, hverken for landstræneren eller for det danske landhold. Han fik aldrig justeret forsvaret, så det kom på forkant med det ungarske angrebsspil. Konsekvensen var et forsvar, som kom til at reagere på det, som skete i stedet for at agere og styre mulighederne for deres direkte modstander.