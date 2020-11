Etisk komité kritiserer nordjysk cykle-formand

AALBORG:Formanden for Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, får kritik i flere sager af den uafhængige etiske komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det skriver komitéen i en udtalelse.

Formanden kritiseres blandt andet for ikke at erklære sig inhabil i en sag om tildeling af amatør-VM i cykling, der også er kendt som Gran Fondo.

- Etisk Komité udtaler, at der i ledelsen i Danmarks Cykle Union (DCU) i nogle konkrete tilfælde er sket tilsidesættelse af good governance.

- Bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen burde have erklæret sig inhabil ved tildelingen af Gran Fondo og har ved henvendelser og direkte dialog bragt sig i situationer, som var med til at skabe berettiget tvivl om, hvilke interesser bestyrelsesformanden varetog.

- Etisk Komité udtaler kritik af Henrik Jess Jensens ageren i de nævnte situationer, skriver komitéen.

Henrik Jess Jensen arbejder også som afdelingsleder i afdelingen for infrastruktur og veje i Aalborg Kommune.

Derfor kaldte DCU-bestyrelsesmedlemmet Bo Belhage det i juni problematisk, at Henrik Jess Jensen var med inde over diskussionen af, hvilken by der skulle tildeles løbet Gran Fondo 2024.

Det samlede overskud for løbet i 2015 var 1,2 millioner kroner, og Aalborg Kommune vandt udbuddet om afholdelsen i 2024, på trods af at administrationen "ikke kunne anbefale en af kandidaterne frem for den anden", som det hed.

Henrik Jess Jensen afviste, at hans ansættelse i Aalborg Kommune skulle have haft indflydelse på beslutningen om at tildele Gran Fondo 2024 dertil.

- I forhold til tildelingen af ansøgningsmuligheden for Gran Fondo til Aalborg så har Etisk Komité godtgjort, at jeg flere gange under behandlingen erklærede mig inhabil, siger Henrik Jess Jensen til DCU's hjemmeside.

- Det var desværre ikke tilstrækkeligt, og når jeg ser på sagen i dag, så kan jeg godt se, at jeg burde have forladt lokalet for dermed at understrege min inhabilitet.

Etisk komité gik ind i sagen om DCU-formanden, efter at han havde været centrum i en række dårlige sager.

Henrik Jess Jensen blev også anklaget for magtmisbrug.

Ifølge Catherine Marsal, tidligere landstræner for det danske kvindelandshold i cykling, havde Jess Jensen tvunget hende til at udtage hans datter til landsholdet.

Henrik Jess Jensen har sagt, at han henvendte sig til Marsal i rollen som far og altså ikke som formand for DCU.

Den etiske komité skriver, at Jess Jensen i sagen har "tilsidesat good governance, idet han har handlet på en måde, der vækker tvivl om hans upartiskhed". Det kan dog ikke bevises, at ordene er faldet, som Marsal har gengivet dem, lyder det.

Komitéen kritiserer også DCU-formanden for at involvere sig direkte i U17-pigers deltagelse ved senior-DM i 2017, hvor hans datter kunne deltage efter en fejl.

- Henrik Jess Jensens direkte og aktive involvering har været egnet til at skabe en opfattelse af, at trufne beslutninger omkring U17-pigernes deltagelse til DM 2017 også er afledt af Henrik Jess Jensens ønske om at lade sin datter deltage, uanset om det var hensigten med hans involvering i sagen, skriver komitéen.

Jess Jensen tager samlet set kritikken til efterretning.

- Jeg er glad for, at der er kommet en præcis og grundig vurdering fra DIF’s Etisk Komité – og jeg tager naturligvis afgørelsen og kritikken af min personlige ageren til efterretning.

- Jeg er også glad for, at DIF's etiske komité har bemærket og anerkender, at DCU's bestyrelse tidligere har behandlet sagerne og på den baggrund har vedtaget nye regler og retningslinjer for arbejde i bestyrelsen, der sikrer, at rammerne for bestyrelsesarbejdet bliver mere præcise i fremtiden, siger DCU-formanden.

Bestyrelsesmedlem i DCU Bo Belhage udtrykte i juni ligeledes mistillid til Jess Jensen i forbindelse med fyringen af løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt Jesper Worre.

I den sag har Jess Jensen dog ikke fået kritik fra den etiske komité.

