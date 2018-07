EU advarer Trump mod at indføre biltold

Forholdet mellem EU og USA bliver stadig mere spændt i spørgsmålet om told og afgifter på de varer, der bliver solgt hen over Atlanten.

EU advarer mandag USA's præsident, Donald Trump, om, at amerikansk eksport til en værdi af 294 milliarder dollar (1879 milliarder kroner) kan blive ramt af et modsvar, hvis Trump gør alvor af truslerne om at øge tolden på europæiske biler.

Præsidentens trussel var den seneste skudsalve i en eskalerende handelsstrid.

Trump har varslet, at han vil øge tolden med 20 procent på biler, som importeres fra EU-lande.

Det sker som svar på, at EU indførte told på en række amerikanske produkter som Harley Davidson-motorcykler, Levi's jeans og bourbon. Dette var en reaktion på amerikanernes straftold på stål og aluminium, der trådte i kraft 1. juni.

I et brev til det amerikanske handelsministerium tegner EU-Kommissionen et dystert billede af konsekvenserne for USA's økonomi, hvis Trump indfører biltolden.

Ifølge kommissionen kan det føre til et modsvar, som vil ramme amerikansk eksport på flere områder og til en værdi af op mod 294 milliarder dollar.

Det svarer til ikke mindre end 19 procent af USA's samlede eksport i 2017.

Kommissionen understreger også, at europæiske bilfabrikanter yder et vigtigt bidrag til USA's økonomi.

- I 2017 producerede europæiske virksomheder med base i USA tæt på 2,9 millioner biler, hvilket udgjorde 26 procent af den samlede amerikanske produktion, skriver kommissionen.

Ifølge EU skaber det - direkte og indirekte - 120.000 arbejdspladser over hele USA, herunder i sydstater som Mississippi, Alabama og South Carolina, der er kendt for deres massive opbakning til Trump.

EU-landene eksporterede sidste år biler for 43,6 milliarder dollar til USA, mens der i modsat retning blev eksporteret for 6,2 milliarder dollar.

