EUROPA: EU vil 100 procent sikkert holde sammen.

Det siger EU’s udenrigschef, Federica Mogherini, efter at USA’s kommende præsident, Donald Trump, har forudsagt, at flere lande end Storbritannien vil forlade EU.

- Jeg tror, at Den Europæiske Union vil holde sammen, siger Mogherini mandag efter et udenrigsministermøde i Bruxelles.

- Det er jeg 100 procent overbevist om, siger hun.

Mogherini siger samtidig, at hun respekterer Donald Trumps meninger, selv om hun selv tror, at "Den Europæiske Union vil være o.k. i fremtiden".

Donald Trump siger i et interview også, at han støtter en hurtig amerikansk handelsaftale med Storbritannien, der nu forlader EU.

Men sådan en handelsaftale kan briterne ikke forhandle om, så længe de er med i EU. Og det er de stadig, siger udenrigschefen.

- Det er helt klart, at så længe et land er medlem af EU, er der ingen bilaterale forhandlinger om nogen handelsaftale med tredjepart, siger Mogherini.

Hun siger samtidig, at det er den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, "enig med mig i".

/ritzau/