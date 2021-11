EU: Coronapas efter vaccination bør gælde ni måneder

BRUXELLES:Hvis man er færdigvaccineret, bør det gælde som gyldigt coronapas til rejser i ni måneder efter sidste stik.

Det foreslår EU-Kommissionen torsdag.

I dag gælder det 12 måneder i Danmark.

Forslaget kommer efter retningslinjer fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Det tager højde for, at immuniteten efter vaccinationen falder over tid.

EU-Kommissionen ønsker med forslaget at sikre, at reglerne for, hvor længe vaccination gælder som coronapas, er ens på tværs af medlemslandene.

De fleste EU-borgere har fået deres sidste vaccinestik i løbet af sommeren eller efteråret i 2021. Derfor vil coronapassets gyldighed med de foreslåede regler formentlig være udløbet, når sommerrejserne presser sig på i 2022.

Dermed er der lagt op til, at borgere må få et tredje skud med en boostervaccine forud for sommeren. Hvis altså coronasituationen til den tid fortsat forudsætter brugen af coronapas.

EU-kommissær Didier Reynders, som fremlægger forslaget, understreger, at boosterskud vil være "afgørende i kampen mod virusset".

EU-Kommissionen ønsker samtidig en mere ensartet tilgang, som har mere fokus på personer og mindre på, hvordan de enkelte landes coronasituation er.

Altså at der er mere fokus på den enkeltes vaccinestatus, snarere end hvilken coronasituation vedkommende kommer fra.

