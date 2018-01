EU-dom siger nej til test af homoseksuelle asylansøgere

EU-landene må ikke gennemføre psykologiske undersøgelser af asylansøgere for at finde ud af, om det er rigtigt, når de siger, at de er homoseksuelle.

Det er meldingen fra EU-Domstolen torsdag i en sag om en nigeriansk mand, der havde søgt om flygtningestatus i Ungarn.

Manden har klaget over, at han skulle gennemgå en psykologisk test for at bevise, at han talte sandt.

Det var et brud på hans grundlæggende rettigheder, hed det i klagen til domstolen.

Og det har han ret i, fremgår det af EU-dommen.

- En asylansøger må ikke underkastes en psykologisk undersøgelse med henblik på at fastslå den pågældendes seksuelle orientering, hedder det i en pressemeddelelse efter dommen.

- Gennemførelsen af en sådan undersøgelse udgør nemlig et uforholdsmæssigt indgreb i ansøgerens privatliv.

Dermed har EU-landene ikke mange muligheder for at lave sagkyndige undersøgelser af, om det er rigtigt, når en asylansøger erklærer sig homoseksuel.

I stedet må myndighederne først og fremmest tage stilling til, om asylansøgerens forklaringer hænger sammen og virker troværdige, mener domstolen.

Homoseksuelle asylansøgere kan have ret til flygtningestatus i EU, hvis de bliver forfulgt i deres hjemlande.

Men i 2014 lagde EU-Domstolen en masse begrænsninger på, hvordan man må undersøge, om en asylansøger vitterlig er homoseksuel.

Der må ikke bruges stereotype antagelser i vurderingen, hed det. Man må ikke spørge ind til seksuelle detaljer. Og man må heller ikke forlange bevis i form af handlinger eller billeder.

Manden fra Nigeria gennemgik i stedet i Ungarn en psykologisk test, som han dumpede. Han fik derfor afslag på sin asylansøgning.

En ungarsk domstol har nu spurgt, om man må lave sådan en psykologisk test. Og det må man heller ikke, siger EU-Domstolen.

/ritzau/