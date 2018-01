EU er 2018 i spidsen for udskældt kamp mod bloddiamanter

EU står i 2018 i spidsen for verdens svære kamp mod de såkaldte bloddiamanter, der er med til at finansiere oprørsbevægelser typisk i Afrika.

Den indsats foregår gennem det, der hedder Kimberley-processen.

EU's mål under formandskabet er at sikre bedre implementering af reglerne, så hele processen bliver mere effektiv.

- Diamanter skal producere velstand. Ikke moderne slaveri, sagde EU's udenrigschef, Federica Mogherini, da EU overtog formandskabet.

Konfliktfri diamanter følges fra minerne til handelscentrene i Dubai og Antwerpen af et Kimberley-certifikat.

Det vidner om, at der her er tale om en lovlig diamant. Og ikke en, der drypper af blod fra en af verdens konflikter.

Men Kimberley-processen er fuld af huller. Sådan lyder kritikken fra internationale humanitære organisationer.

Processens formål er at forhindre bloddiamanter, der netop er med til at finansiere oprørsbevægelser, i at nå frem til kunderne.

Men det er et alt for begrænset mål, mener organisation Global Witness, der bekæmper korruption og overgreb i forbindelse med naturlige ressourcer.

Det er således ingen hjælp, når det er en regering med blod på hænderne, der tjener på diamanterne.

Og i øvrigt er det i praksis overladt til mange svage lande i Afrika at bremse handlen med bloddiamanter.

- Så smugling og omgåelse af Kimberley-systemet er helt almindeligt, siger kampagneleder Michael Gibb fra Global Witness.

- Det giver forbrugere og virksomheder et vildledende billede af, hvor sikker handlen med diamanter er, siger han.

Og trods Kimberley-processen er der også stadig mange andre problemer.

Som med børnearbejde, udnyttelse af arbejdere og skattefusk, lyder kritikken fra Amnesty International.

FN vurderede i et studie for et par år siden, at der på et enkelt år var smuglet 140.000 carat diamanter ud af Den Centralafrikanske Republik.

I Antwerpen blev tre pakker, der var kommet via Dubai, beslaglagt. Men ingen ved, hvor resten er blevet af.

- Det rejser tvivl om den kontrol, der skal stoppe bloddiamanter, siger Lucy Graham, der er researcher for Amnesty.

Hun siger samtidig, at firmaerne bliver givet masser af plads til at forklare fejl i deres oplysninger.

- Desuden er det en meget lukket industri, hvor de typisk ikke fortæller offentligt, hvis nogen har gjort noget galt, siger hun.

Både Amnesty og Global Witness vil have branchen selv til at påtage sig et større ansvar for at stoppe bloddiamanter.

De vil desuden have EU til at presse på gennem den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

Her er EU lige nu også formand for OECD's arbejde med at få virksomheder til at holde styr på deres kæde af forsyninger.

- Vi håber, at EU udnytter muligheden, siger Michael Gibb.

Brancheorganisationen World Diamond Council mener, at Kimberley-processen bremser 99 procent af alle bloddiamanter.

Men branchen vil gerne samarbejde om at gøre processen bedre, lyder det fra organisationens direktør, Marie-Chantal Kaninda.

