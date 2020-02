EU-fond vil give penge til grøn omstilling i Nordjylland

BRUXELLES:EU har et mål om at være klimaneutralt i 2050. Men der er fortsat mange regioner i EU, som har et for højt udslip af drivhusgasser, mener EU-Kommissionen.

Derfor præsenterer EU-Kommissionen onsdag en liste med 100 EU-regioner, som har problemer med den grønne omstilling.

De regioner skal kunne modtage penge fra en EU-fond om "retfærdig omstilling".

Nordjylland er kommet på listen, fordi en af EU's største cementfabrikker, Aalborg Portland, som udleder mange drivhusgasser, ligger i den danske region.

Fabrikken står for otte procent af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser, og udledningen er steget med 33 procent de sidste fem år.

EU-Kommissionen ønsker en omstrukturering af cementindustrien i Danmark for at nedbringe CO2-udledningen.

Det er en håndsrækning til den danske regering, at Nordjylland kommer på listen, mener den portugisiske samhørighedskommisær Elisa Ferreira.

- Den danske regering har allerede sat et ambitiøst mål om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030.

- Cementindustrien i Nordjylland står for en stor del af CO2-udslippet i landet. Når vi sætter regionen på listen, er det kun en hjælp til den danske regering for at fokusere på den industri for at reducere udledningen, siger hun.

Lige nu overskrider den nordjyske cementindustri EU-gennemsnittet for udledning af drivhusgasser betydeligt.

Derfor kræver EU-Kommissionen, at Danmark skal komme med en plan for, hvordan man vil opnå en stor reduktion i udslippet af drivhusgasser i Nordjylland, for at Danmark vil modtage penge fra EU-fonden.

Ud over Nordjylland er også Taranto i Italien, det vestlige Makedonien i Grækenland og Maritsa i Bulgarien blandt de regioner, der kan modtage EU-støtte.

Regionerne på listen er blandt andet udvalgt efter, hvor store CO2-belastende industrier regionen har, og hvor meget fossilt brændstof der bliver udledt.

Listen er ikke et færdigt dokument, men skal danne grundlagt for en dialog mellem medlemslandene og EU-Kommissionen.

Det skal være med til at afgøre, hvorvidt Nordjylland vil modtage støtte.

