EU forlænger dansk særregel om mindre nitrit i kødpålæg

DANMARK: Danske myndigheder beholder retten til at stille skrappere krav til indholdet af nitrit i kødprodukter på det danske marked end vores nabolande.

EU-Kommissionen har således forlænget en dansk særregel, der gør, at man i Danmark tillader mindre nitrit end i resten af EU.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Danmark har bevist, at man sagtens kan producere skinke og pølser uden nitrit i samme mængde, som det ellers er tilladt i EU.

- Det er på tide, at resten af EU går i vores fodspor og giver forbrugerne den sammen beskyttelse, som vi gør i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Nitrit er et konserveringsmiddel, der bruges i forarbejdede kødprodukter som pølser og pålæg, men det omdannes til stoffer, som kan være kræftfremkaldende.

Derfor anbefaler både Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og DTU Fødevareinstituttet, at man bruger så lidt nitrit som muligt.

Den danske særregel gælder for alle kødprodukter på det danske marked - også dem, der er produceret i udlandet.

Nitrit bruges først og fremmest for at forhindre udviklingen af bakterier, der kan give botulisme, også kaldet pølseforgiftning. Det sker dog meget sjældent, at danskere rammes af botulisme. Når det sker, skyldes ikke kød, men andre fødevarer som for eksempel krydderurter.

Desuden har nitrit en farvende virkning, så kødet får en rødlig nuance.

Den danske særregel er godt 20 år gammel.

/ritzau/