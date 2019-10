EU godkender ny udsættelse af brexit

BRUXELLES/KØBENHAVN:Storbritannien kommer ikke til at forlade EU torsdag.

Det står klart, efter at EU's medlemslande har godkendt en udsættelse af brexit til 31. januar 2020. Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

- Beslutningen ventes at blive formaliseret skriftligt, skriver præsidenten.

Datoen er dog fleksibel, hvilket betyder, at briterne kan træde ud EU inden, hvis de endeligt får godkendt en aftale i det britiske underhus i London.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, bad i sidste uge modvilligt om tre måneders udskydelse af skilsmissen. Det var han forpligtet til, fordi parlamentet ikke stemte for den tidsplan, som premierministeren havde fremlagt.

Det er tredje gang, at brexit bliver udskudt. Oprindeligt skulle briterne have været ude af samarbejdet 29. marts i år.

Først blev datoen rykket til 12. april. Det skete, da daværende premierminister, Theresa May, ikke kunne finde opbakning til den aftale, hun havde forhandlet.

Johnson har genforhandlet store dele af den oprindelige aftale, men heller ikke den er blevet endelig godkendt. Nu har briterne så fået endnu tre måneder til at finde en løsning.

Mandag eftermiddag vil premierministeren forsøge at vinde opbakning i parlamentet til at udskrive valg 12. december.

Det er tredje gang, at Johnson forsøger at få forslaget om at afholde valg vedtaget, hvilket han ikke hidtil har formået. Skal det lykkes mandag, kræver det, at to tredjedele af parlamentet stemmer for.

Hidtil har det største britiske oppositionsparti, Labour, ifølge det britiske nyhedsbureau Press Association ikke ville støtte forslaget.

Men det er ikke den eneste mulighed, der foreligger angående valg i december.

Liberaldemokraterne og det skotske SNP har foreslået at holde valg 9. december - forudsat at EU siger god for at udskyde brexit til slutningen af januar.

/ritzau/