EU håber at undgå handelskrig - men er klar til at svare igen

EU håber stadig at undgå en handelskrig med USA, efter at præsident Donald Trump har truet med at indføre told på stål og aluminium.

Men hvis Trump gør alvor af truslerne, er EU klar til at svare igen med det samme.

Det er budskabet fra EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, onsdag på et pressemøde i Bruxelles.

- En handelskrig har ingen vindere, siger Malmström efter et møde i EU-Kommissionen.

Malmström håber, at USA vil undtage EU fra den globale metaltold, som Trump har planer om at indføre.

I så fald kan EU og USA samarbejde om at finde løsninger på problemet med international overkapacitet, der er båret frem af statsstøtte i andre lande.

- Men hvis det sker, vil vi være nødt til at indføre tiltag, der beskytter europæiske arbejdspladser, siger Cecilia Malmström.

Hun siger, at en amerikansk metaltold vil sætte tusindvis af europæiske job på spil.

- Og det skal mødes med et fast og proportionalt svar, siger EU-kommissæren.

EU arbejder i øjeblikket på en liste, der omfatter straftold på alt fra Harley Davidson-motorcykler, amerikansk whisky til juice og peanutsmør, hvis USA indfører told på stål og aluminium.

Når EU er nået til enighed om listen, vil den blive offentliggjort, lyder det fra Malmström.

USA truer med at lægge 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium.

Tolden begrundes med national sikkerhed ifølge en amerikansk lov fra 1962, der under oliekrisen i 70'erne blev brugt til at ramme udenlandsk olie.

Verdenshandelsorganisationen WTO tillader undtagelser fra reglerne for handel, hvis den nationale sikkerhed står på spil. Men det afviser EU er tilfældet.

- Vi har alvorlig tvivl om denne begrundelse, siger Cecilia Malmström.

- Vi kan ikke se, hvordan EU, venner og allierede i Nato kan være en trussel mod den nationale sikkerhed i USA, siger hun.

Malmström mener i stedet, at det er "en økonomisk beskyttelsesforanstaltning i forklædning", hvis USA gør alvor af sin metaltold.

EU vil også klage til WTO, hvis amerikansk told på stål og aluminium rammer Europa. Men det kan være en lang proces.

Donald Trump har desuden truet med at indføre told på europæiske biler, hvis EU straffer varer fra USA som følge af en amerikansk metaltold.

/ritzau/