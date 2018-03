EU-kommissær håber at slippe for USA's metaltold i 11. time

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, siger nys hjemkommen fra et besøg i Washington, at hun håber, at USA vil fritage EU fra sin nye told på stål og aluminium. Det kan ske allerede torsdag aften europæisk tid.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den kontroversielle nye amerikanske told skal efter planen træde i kraft tidligt fredag morgen.

Men præsident Donald Trump har på forhånd undtaget Canada og Mexico, ligesom han har åbnet for at undtage andre lande.

Derfor har handelskommissæren været til hastemøde i Washington med blandt andre handelsminister Wilbur Ross.

- Jeg mødte minister Ross, og vi håber, at han vil anbefale præsident Trump, at hele EU skal undtages. Men vi ved det endnu ikke med sikkerhed, siger Malmström ved et møde torsdag morgen i Europa-Parlamentet.

Ifølge den svenske EU-kommissær vil Trump senere torsdag offentliggøre en liste over lande, der kan blive undtaget fra de nye toldsatser.

- Vi forventer at være med på listen, siger Malmström ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nye amerikanske importtold blev meddelt tidligere på måneden.

Trump henviser til en særlig paragraf inden for verdenshandelsorganisationen WTO, der tillader lande at bryde de normale regler, hvis de føler deres nationale sikkerhed truet.

Skridtet skabt frygt for en handelskrig mellem EU og USA.

EU har allerede identificeret en række amerikanske varer som tranebær, peanutbutter, jeans og bourbon, der kan blive pålagt europæisk told som gengæld.

Tolden kommer, netop som EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag og fredag samles til EU-topmøde i Bruxelles.

Seniorforsker i internationale forhold Maria Garcia fra universitetet i Bath i Storbritannien ser selve metaltolden som uden den store økonomiske betydning.

Men hun frygter for fremtiden for hele det internationale handelssystem under WTO.

- Tolden er ikke verdens undergang. Men spørgsmålet er, om det stopper, ved at EU gør gengæld. For præsident Trump er præsident Trump, og spørgsmålet er, hvad han gør bagefter.

- Vil han være dristig nok til at gå direkte imod WTO's regler. I så fald vil det skabe meget store problemer på globalt plan, siger Garcia.

