EU kræver milliarder fra briterne for snyd med told

EU truer med at slæbe Storbritannien for retten for at få opkrævet milliarder i mistede indtægter på grund af snyd med told.

Det fremgår af EU-Kommissionens månedlige oversigt over nye retslige skridt som følge af brud på EU's regler.

Kommissionen mener, at briterne har ignoreret alle advarsler om omfattende snyd med told på import af tøj og sko fra Kina.

EU's krav til briterne lyder på 2,7 milliarder euro. Det er over 20 milliarder kroner.

I første omgang har EU-Kommissionen sendt en såkaldt åbningsskrivelse. Det er første skridt på vejen mod EU-Domstolen.

- Kommissionen har i dag (torsdag, red.) besluttet at sende en åbningsskrivelse til Storbritannien, fordi det nægter at stille toldbeløb til rådighed for EU-budgettet som krævet i EU-retten, hedder det i en udtalelse.

EU får blandt andet penge i kassen fra opkrævning af told i medlemslandene.

Det var EU's antisvindelkontor, Olaf, der sidste år afslørede svindelen.

Olafs undersøgelse viste, at importører i Storbritannien i vidt omfang har snydt med told ved hjælp af falske fakturaer og forkerte oplysninger om varernes værdi.

Yderligere EU-inspektioner viste, at problemet var meget større end først antaget.

Briterne var ifølge EU blevet advaret om risikoen for snyd i forbindelse med import af tøj og sko fra Kina, og de var samtidig blevet bedt om skride ind.

Men alligevel gjorde Storbritannien ikke noget for forhindre det, skriver EU-Kommissionen i udtalelsen.

Dermed har briterne overtrådt EU-lovgivningen, fremgår det.

- Storbritannien hæfter for de finansielle konsekvenser af sine overtrædelser af EU-lovgivningen, står der i udtalelsen fra EU-Kommissionen.

Briterne har nu to måneder til at svare på åbningsskrivelsen.

Hvis EU er utilfreds med svaret, er næste skridt en såkaldt "begrundet udtalelse", inden sagen til sidst kan ende ved EU-Domstolen.

Storbritannien har tidligere afvist beskyldningerne og sagt, at de slår hårdt ned på svindel.

