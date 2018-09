EU-lande afviser udspil til beskatning af it-giganter

Over hele Europa er der støtte til en fair beskatning af store it-virksomheder som Google og Facebook, men EU-Kommissionens udspil fra marts møder betydelig modstand i medlemslandene.

En efter en ankommer EU-landenes finansministre fredag formiddag til et møde i Wien, og flertallet af dem udtaler sig skeptisk om forslaget. Blandt dem er Tysklands finansminister, Olaf Scholz.

Det gælder også den danske finansminister, Kristian Jensen (V), der ankommer senere fredag, når eurolandene er færdige med deres session.

- Vi er bekymrede over den konkrete model, fordi den, som vi ser det, er uforenelig med de normale selskabsbeskatningsprincipper, siger Kristian Jensen.

Beskatter man overskuddet, kan man ikke i samme omgang beskatte omsætningen, uddyber ministeren sin skepsis.

Han understreger, at den danske regering er stor tilhænger af, at virksomheder betaler skat, når de har fortjeneste. Der skal være en fair beskatning af digitale selskaber.

Kristian Jensen støtter et forslag, som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) arbejder på.

- Vi er helt med på, at der skal findes en løsning. Vi synes, at det spor, der går gennem OECD, er mere farbart. Vi mener, at man bør undersøge det nærmere, især når OECD siger, at de kan have en model klar allerede i 2019.

Også Letland finansminister, Dana Reizniece-Ozola, har mere fidus til en global løsning via OECD.

- Vi venter på en generel løsning fra OECD, hvorfor spørgsmålet er, om vi skal have vores egen digitale skat i EU. Jeg er for at indføre digital skat, hvis der er en klausul om, at den udløber, når OECD's bud er på bordet, siger hun.

Finlands finansminister, Petteri Orpo, tror ikke meget på EU-Kommissionens model.

- Det er muligt, at der er en løsning inden årets udgang, men jeg er ikke særlig optimistisk. Vi skal prøve at finde en løsning. Men det er muligt, at den kun bliver midlertidig. Efter min mening er EU-Kommissionens model ikke særlig god, siger han.

EU-Kommissionen fremlagde i marts et forslag om beskatning af digitale virksomheder.

