EU-lande nominerer tysk minister og belgier til topjob

BRUXELLES: EU's stats- og regeringschefer har sat navne på de personer, som skal lede unionen de kommende år.

De har nomineret den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som formand for EU-Kommissionen. Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

Før tyskeren - og alle andre - kan vide sig sikre, skal EU-Parlamentet godkende hende ved en afstemning. Det siger EU-traktaten.

Stats- og regeringscheferne er blevet enige om en pakke. Den omfatter også, at Belgiens fungerende premierminister, Charles Michel, bliver EU-præsident.

Chefen for Den Internationale Valutafond, Christine Lagarde, indstilles til posten for chef for Den Europæiske Centralbank (ECB). Før franskmanden kan få posten skal ECB's Styrelsesråd og EU-Parlamentet involveres.

EU-Parlamentet vælger formelt formand onsdag på en samling i Strasbourg.

Ifølge Donald Tusk er der stadig et stort spørgsmålstegn ved, om EU-parlamentet vil tilslutte sig den jobpakke, som stats- og regeringscheferne er blevet enige om. Det siger han ifølge Reuters.

Da de første meldinger om en toppostpakke med Ursula von der Leyen begyndte at cirkulere, kom der hurtigt kritik fra flere kanter.

Hun var ikke acceptabel for de tyske socialdemokrater, og der kom også meldinger fra den socialdemokratiske gruppe i Strasbourg, om de ikke vil acceptere det.

