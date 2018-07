EU og Nato stiller skarpt på militær mobilitet

Nato og EU rykker tættere sammen om at styrke medlemslandenes forsvar med særligt fokus på militær mobilitet.

Militære styrker skal i langt højere grad end i dag kunne rykke ud i krisesituationer.

Et fælles samarbejde skal gøre det muligt, lyder det i en fælles erklæring mellem EU og Nato.

Erklæringen er tirsdag underskrevet af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, EU-præsident Donald Tusk og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Underskrifterne bringer det øgede praktiske samarbejde til det næste niveau, siger Donald Tusk.

- Målet er klart. Vi vil beskytte europæiske borgere med alle tilgængelige midler, og der er ingen bedre partner end Nato. Derfor har vi valgt at styrke båndet mellem EU og Nato, siger han.

Erklæringen skal fungere som en fælles vision for, hvordan EU og Nato kan modstå nye sikkerhedstrusler.

Den blev for første gang underskrevet ved Nato-topmødet i Polen for to år siden.

Desuden skal samarbejdet fokusere på digitale og hybride trusler, terrorbekæmpelse og kvinders sikkerhed.

/ritzau/