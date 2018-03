EU på kollisionskurs med briter i udkast til exit-aftale

EU og Storbritannien er på kollisionskurs, efter at EU onsdag har offentliggjort et juridisk udkast til aftale om den britiske udmeldelse.

Striden er først og fremmest udløst af paragrafferne om, hvordan man undgår en hård grænse mellem Irland og det britiske Nordirland efter exit.

I sit juridiske udkast bygger EU på, at der efter exit sker en "fuld lovgivningsmæssig tilpasning" mellem Nordirland og Irland i forhold til EU's indre marked og toldunionen.

Det sker i mangel af britiske forslag til bedre løsninger, siger EU's chefforhandler, Michel Barnier, onsdag på et pressemøde i Bruxelles.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har onsdag øjeblikkeligt afvist EU's udspil.

Hvis det blev til noget, ville det underminere Storbritanniens fælles marked og true den forfatningsmæssige integritet, siger hun.

Det ville i givet fald skabe en toldgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien midt i Det Irske Hav, lyder det fra May.

- Ingen britisk premierminister ville nogensinde gå med til det, siger hun i parlamentet i London.

Michel Barnier siger, at han ikke prøver at provokere briterne med det juridiske udkast, der omfatter 168 paragraffer og fylder 118 sider.

- Jeg prøver ikke at provokere. Jeg forsøger ikke at skabe nogle chokbølger, siger Michel Barnier.

Men han advarer om at tiden løber, og at forhandlingerne skal se at komme videre. Der er nu kun 13 måneder, til Storbritannien forlader EU.

- Hvis vi vil lykkes med disse forhandlinger, må vi have farten op, siger Michel Barnier.

Han siger, at det er 43 års tæt samarbejde og integration, der nu skal rulles tilbage.

- Jeg har hele tiden sagt, at ingen skal undervurdere de menneskelige, sociale, juridiske, økonomiske og finansielle konsekvenser af disse forhandlinger, siger Michel Barnier.

Der er også stadig store uenigheder om den overgangsordning, der efter planen skal træde i kraft efter britisk exit i marts næste år.

Overgangsordningen, der skal forhindre en kaotisk exit om et års tid, er derfor ikke en given ting, advarer Michel Barnier.

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien fortsætter i Bruxelles i næste uge.

/ritzau/