EU på vej til at misse mål om at halvere trafikdrab i 2020

EU er på vej til at misse målet om at halvere antallet af trafikdrab på de europæiske veje fra 2010 til 2020.

Det erkender EU's transportkommissær, Violeta Bulc, tirsdag i forbindelse med offentliggørelsen af de foreløbige tal for dræbte og kvæstede i trafikken i EU i 2017.

- Jeg er bange for, at vi måske ikke når det, siger Violeta Bulc på et pressemøde.

I den nye opgørelse kalder EU det samtidig "en stor udfordring", hvis målet skal nås.

Foreløbig er antallet af årlige trafikdrab siden 2010 faldet med 20 procent. Så der er langt til målet om et fald på 50 procent i 2020.

I alt blev der sidste år dræbt 25.300 mennesker på de europæiske veje. Det er for andet år i træk et fald på to procent.

Det betyder, at der i gennemsnit er 49 ud af en million indbyggere, der dør i trafikken i EU.

Og det gør samtidig de europæiske veje til de mest sikre i verden.

Sverige ligger bedst i den europæiske statistik. Her var der sidste år 25 dræbte i trafikken for hver million indbyggere.

Derefter følger Storbritannien med 27 og Holland med 31 trafikdræbte per million.

På fjerdepladsen følger Danmark. Her var der i 2017 32 dræbte i trafikken per million indbyggere.

Værst ser det ud i Rumænien og Bulgarien. Her var der henholdsvis 98 og 96 trafikdræbte per million.

Men samtidig menes 135.000 mennesker at være blevet alvorligt kvæstet på EU's veje i 2017.

Heraf var mange bløde trafikanter som fodgængere, cyklister og motorcyklister.

Samlet vurderer EU-Kommissionen, at de samfundsøkonomiske omkostninger for dræbte og kvæstede i trafikken i EU løber op i 120 milliarder euro om året. Det svarer til næsten 900 milliarder kroner.

- 25.300 mennesker mistede livet på vores veje sidste år. Og mange flere fik skader, der har ændret deres liv, siger Violeta Bulc.

- Bag disse tal gemmer der sig lige så mange historier om smerte og sorg, siger hun.

EU-Kommissionen ventes i maj at spille ud med nye forslag til køretøjers og vejes sikkerhed.

- Ambitionen er klar: At redde flere liv på vores veje, siger EU's transportkommissær.

I januar viste foreløbige tal fra fra Vejdirektoratet, at der i 2017 i alt blev dræbt 183 på de danske veje.

Det betyder, at Danmark er på vej til at misse Færdselssikkerhedskommissionens nationale mål om, at der i 2020 højst må være 120 dræbte i trafikken om året.

