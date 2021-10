EU-Parlamentet vil sænke bilers fart i byer til 30 km/t

STRASBOURG:Fremskridt i forhold til at undgå ulykker på vejene er stagneret de seneste år. Derfor er der brug for flere tiltag på tværs af EU's medlemslande for at mindske antallet af trafikdræbte.

Det mener et stort flertal i EU-Parlamentet, der onsdag opfordrer EU-Kommissionen til at skride til handling.

Konkret foreslår parlamentet, at fartgrænser i byer skal sænkes til 30 kilometer i timen. I dag er kutymen 50 kilometer i timen i byer.

Ifølge EU-Parlamentets tal er fart i omkring 30 procent af tilfældene hovedårsag til fatale konsekvenser ved trafikulykker.

Fartgrænsen skal også være 30 kilometer i timen i beboelsesområder og i områder med mange cyklister og fodgængere, hvis det står til EU-parlamentarikerne.

Der er omkring 22.700 trafikdrab årligt på de europæiske veje ifølge parlamentets tal. EU har fastsat et mål om, at der skal være nul trafikdrab i EU i 2050.

Så der er altså et stykke vej endnu. Derfor er det ikke kun farten, EU-Parlamentet har fokus på.

Også spirituskørsel skal der gøres mere ved. Medlemmerne af EU-Parlamentet mener, at der indføres en nultolerance over for spirituskørsel.

De påpeger, at førerne har indtaget alkohol i 25 procent af alle trafikdrab.

Elena Kountoura fra venstrefløjsgruppen i EU-Parlamentet er ordfører på forslaget. Hun mener, at europæere alt for længe har levet med for mange trafikdrab.

- Vi ved allerede, hvad de store dræbere på vejene er. Og det er derfor, vi opfordrer Kommissionen og medlemslandenes regeringer til at implementere de nødvendige initiativer, siger hun i en meddelelse.

Øvrige initiativer for at undgå trafikdrab handler om at gøre bilerne mere sikre. Derudover skal der være flere investeringer i infrastruktur i de områder, som har de højeste ulykkestal.

Ifølge de seneste tal fra 2020 er EU's sikreste veje i Sverige, hvor der var 18 dødsfald per million indbyggere. De farligste veje er i Rumænien, hvor tallet var 85 dødsfald per million indbyggere.

For Danmark var tallet 27 dødsfald per million indbyggere.

Det er EU-Kommissionen, der i EU har beføjelsen til at fremsætte lovforslag. EU-Parlamentets forslag er derfor en opfordring til, at EU-Kommissionen tager emnet op.

