EU-præsident: USA, Kina og Rusland bør afværge handelskrig

Forud for mandagens topmøder lyder der en tydelig opfordring fra EU-præsident Donald Tusk: USA, Kina og Rusland bør forhindre en handelskrig og yderligere kaos i den globale handelsorden.

- Det er en fælles opgave for EU og Kina - men også for USA og Rusland - ikke at ødelægge (den globale handelsorden, red.), men at styrke den. Og ikke at starte en handelskrig, der kan føre til ophedede konflikter, som historien så ofte har vist, siger Donald Tusk.

- Der er stadig tid til at forhindre konflikt og kaos.

Sådan lyder det fra EU-præsidenten ved begyndelsen af et årligt topmøde mellem EU og Kina, hvor også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og den kinesiske premierminister, Li Keqiang, vil deltage.

Mandag vil også den amerikanske præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes til et topmøde i Finlands hovedstad, Helsinki.

Begge topmøder afholdes i kølvandet på en eskalerende handelskonflikt mellem Kina og USA, hvilket er anledningen til EU-præsidentens opfordring.

Trump-administrationen annoncerede senest i sidste uge, at USA vil indføre en told på ti procent på kinesiske varer til en værdi af yderligere 200 milliarder dollar.

EU ønsker at afværge konsekvenserne af USA's protektionistiske handelspolitik under parolen "Amerika Først".

Ifølge Donald Tusk har verden brug for handelsreformer frem for konfrontationer.

- Derfor opfordrer jeg både vores kinesiske værter, men også præsident Trump og præsident Putin, til i samarbejde at påbegynde processen med en gennemgribende reform af Verdenshandelsorganisationen, WTO, lyder det fra Tusk.

- I dag står vi over for dilemmaet om, hvorvidt vi skal spille hårdt spil, såsom toldkrige og konflikter, eller om vi skal finde en fælles løsning baseret på fair regler, siger han.

/ritzau/AFP