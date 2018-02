EU-rådgiver: Polen skal stoppe med at fælde fredet urskov

Polen skal stoppe sin omfattende fældning af træer i Bialowieza-skoven, der er en af Europas sidste urskove.

Skovhugsten er en overtrædelse af EU's love og kan forringe yngleområderne for beskyttede dyr.

Det er meldingen tirsdag fra EU-Domstolens generaladvokat Yves Bot i et forslag til den endelige dom, der kommer senere.

Generaladvokaten bakker dermed op om EU-Kommissionen, der i juli sidste år slæbte Polen for retten på grund af den omfattende skovhugst.

Polen mener derimod, at der alene er tale om at vedligeholde skoven, fordi den var invaderet af barkbiller.

Da sagen blev rejst, udstedte EU-Domstolen i første omgang et midlertidigt forbud mod yderligere skovhugst, mens retten behandlede sagen.

Helt usædvanligt valgte Polen at sidde det påbud overhørig.

Det fik i november domstolen til at true med dagbøder på mindst 100.000 euro (cirka 750.000 kroner), hvis fældningen ikke stoppede øjeblikkeligt.

Bialowieza-skoven er et EU-beskyttet naturområde. Dele af den ældgamle skov er også beskyttet af Unesco som verdens naturarv.

Det er en af Europas sidste urskove. Den strækker sig ud over 150.000 hektar i Polen og Hviderusland.

Bialowieza er blandt andet hjemsted for bisonoksen, der er Europas største pattedyr.

Polens nationalkonservative regering er på kant med EU i adskillige sager, hvor den har nægtet at rette ind.

Det gælder blandt andet omstridte reformer af det polske retsvæsen, der ifølge EU-Kommissionen overtræder retsstatens principper.

Polen vil heller ikke være med i den tvungne omfordeling af flygtninge, der er vedtaget i EU og godkendt af EU-Domstolen.

Men i sagen om træfældningen i urskoven lover den polske miljøminister, Henryk Kowalczyk, at rette sig efter EU-Domstolen.

- Jeg kan i dette øjeblik bekræfte, at Polen vil overholde den endelige dom angående Bialowieza-skoven, siger han ifølge Reuters i en skriftlig udtalelse.

Miljøorganisationer har sagt, at skovhugsten allerede har medført uoprettelige skader, men at det trods alt kun er sket i et mindre område af det 10.000 år gamle økosystem.

/ritzau/